"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı - Son Dakika

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı

11.11.2020 15:31

Antalya'nın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Antalya'nın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kaş ilçesinin Kınık Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 555 fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, selvi, defne ve keçiboynuzu fidanlarının dikimini gerçekleştirerek seferberliğe katkıda bulunduklarını söyledi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bekik, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Korkuteli

Korkuteli ilçesinde de Kargalık Mahallesi'ndeki alanda 6 bin fidan toprakla buluştu.

Kaymakam Ömer Çimşit, ülke genelinde olduğu gibi Korkuteli ilçesinde de fidan dikme etkinliği gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliğe Korkuteli Belediye Başkan Vekili Yusuf Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç ile vatandaşlar katıldı.

Muratpaşa

Muratpaşa ilçesinde de Kaymakam Orhan Burhan, Belediye Başkanı Ümit Uysal ile çocuklar eşliğinde Kundu bölgesindeki alana fidan dikildi.

Kaymakam Burhan, daha yeşil bir dünya için böyle bir seferberlik başlatıldığını belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

Kepez

Kepez ilçesinde de Varsak bölgesi Kirişçiler mevkisinde 10 dönüm alanda bin 660 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, görev süresince ilçeye 3 milyon 200 bin metrekarenin üzerinde yeşil alan kazandırdıklarını belirtti.

Yüzbinlerce ağacı toprakla buluşturduklarını aktaran Tütüncü, "Kepez günden güne daha yeşil oluyor. Bugün bu bayram vesilesiyle güzel bir ormanı daha Kirişçiler Mahallemize kazandırmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduk. İnşallah bugün diktiğimiz fidanlar geleceğe ve hayata nefes olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kemer

Kemer ilçesinde Karakise olarak bilinen bölgede fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da bölgenin yüzde 70'inin ağaçlık alan olduğunu belirtti. Dikilen her fidanın sonrasında da korunması gerektiğini vurgulayan Topaloğlu, orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunmasını istedi.

Topaloğlu, ağaç sevgisinin çocuklara küçük yaşta aşılanması gerektiğini kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' Programı - Son Dakika


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