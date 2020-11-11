"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı - Son Dakika

Ankara'nın Bala ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
İlçede 500 fidan dikildi.
Bala Kartaltepe ağaçlandırma sahasındaki etkinliğe Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Kenan Sarıyüz, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, AK Parti Bala İlçe Başkanı Mehmet Tümer, Bala Orman İşletme Şefliği yetkilileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin hayırlı olmasını diledi.
- Kaynak: AA
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