"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ve Kumluca ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Serik ilçesinin Akbaş Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte 120 bin fidan toprakla buluştu.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, dikilen her fidanın geleceğe miras bırakılacağını ifade etti.

İlçe Orman İşletme Müdürü Özgür Cılız da 120 bin fidanla ülke genelindeki hedefe katkıda bulunduklarını söyledi.

Yıl genelinde Serik'teki her vatandaş adına 5 fidan dikme sözü verdiklerini belirten Cılız, "Daha yeşil, daha temiz ve daha güzel peyzajlı bir dünya için geleceğe nefes olalım. Biz başlattık, artık dünya kutluyor. Bugün, dünya ölçeğinde bir farkındalık oluşturmak için bizimle aynı iklim kuşağında bulunan 30'a yakın ülkeyle fidan dikimi gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

Kumluca

Kumluca ilçesinde de 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Sarıcasu Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan burada yaptığı konuşmada, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip doğayı korumak ve gelecek nesillere aktarmak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla programın düzenlendiğini söyledi.

Fıstık çamı, harnup, fidanı diktiklerini dile getiren Okudan, emeği geçenlere teşekkür etti.