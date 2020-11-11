"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı - Son Dakika

Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Datça ilçesinde 25 dönümlük alanda bin harnup ile bin fıstık çamı toprakla buluştu.

Kızlan Mahallesi Gebekum mevkisinde törene, Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, Orman işletme Şefi Saner Demirtaş protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çoban, Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.