Son Dakika Haberleri: Geleceğe nefes için 5 bin fidan toprakla buluştu
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Geleceğe nefes için 5 bin fidan toprakla buluştu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından saat 11.11'de 11 milyon fidanın dikilmesi için Türkiye genelinde "Geleceğe Nefes" adı altında düzenlenen fidan dikimi, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Geleceğe nefes için 5 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından saat 11.11'de 11 milyon fidanın dikilmesi için Türkiye genelinde "Geleceğe Nefes" adı altında düzenlenen fidan dikimi, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleştirildi.


Fidan dikim programına AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Fidan dikim alanında öğrencilerle birlikte çam fidanı diken Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:


"11 Kasım olarak belirlenen Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mimarsinan Mahallemizde 5 bin fidanımızı geleceğe nefes olmak ümidiyle toprakla buluşturduk. Hedefimiz, yemyeşil bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak. Bir insanın doğaya ve insanlığa bırakacağı en kıymetli hazine ağaçtır. Geçtiğimiz ay Yalova ve Bursa'dan 13 bin fidan ve ağaç aldık. İnşallah mevsimine uygun olarak onları da kısa zamanda toprakla buluşturacağız. Daha yeşil bir Melikgazi için ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. İnşallah bundan sonrada toplu fidan dikim programlarımız sürecek. Unutmayalım ki bugün dikilen bir fidan, yarın geleceğimize nefes olacak. Bu projenin hayata geçmesinde rekor sayıda bir ağaçlandırma ile milyonlarca fidan dikildi. Bu kampanyanın hayata geçmesinde destek veren herkese teşekkür ederim." - KAYSERİ

Bahçelievler Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mimarsinan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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