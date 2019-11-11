"Geleceğe Nefes" için Bayburt'ta fidanlar dikildi

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Bayburt'ta 7 farklı noktada toplam 120 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Milli Ağaçlandırma Günü'ne yönelik düzenlenen "Geleceğe Nefes Ol" projesi kapsamında merkeze bağlı Kavacık köyü Ziyaret Tepe mevkinde tören düzenlendi. Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte protokol konuşmalarının ardından 120 bin fidan toprakla buluştu. Tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen ve 11 milyon fidan dikimi ile Guiness Rekorlar Kitabı'na girilmesi hedeflenen etkinlikle ağaçlandırmanın önemine dikkat çekildi.



"Üç saat içerisinde bir dünya rekoru denemesi gerçekleştiriyoruz



Etkinlikte konuşan Vali Cüneyt Epcim, "Milli ağaçlandırma gününün ilkini kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerimizin proje fikirlerini alıyor. Bir genç kardeşimiz bir gün belirleyelim, bugünde tüm Türkiye olarak çevre duyarlılığını artıralım, biyolojik çeşitliliğimizi geliştirelim, toprağı koruyalım, erozyon kontrolüne katkı sağlayalım. Bu günümüz milli ağaçlandırma günü olsun önerisinde bulundu. İşte biz bu genç tarafından Cumhurbaşkanlığımızın projesi kapsamında Cumhurbaşkanımıza iletilen bu fikirden yola çıkarak ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikiyoruz. Bugün üç saat içerisinde bir dünya rekoru denemesi gerçekleştiriyoruz. Bu girişime katkı sağlayan sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.



"Bayburt'a yeşillik hediye etmek istiyoruz"



Etkinlikle ülke çapında 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının amaçlandığına işaret eden Vali Epcim, "Bayburt'ta yedi, Türkiye'de 2023 noktayı fidanla buluşturup 11 milyon fidan dikeceğiz. Hiç kuşkusuz bu çalışmanın çevre değerlerimizin korunmasına, bizlere geleneklerini bırakan atalarımızın yadigarına sahip çıkılması adına çok büyük bir değer katacağını düşünüyorum. Bayburt'un coğrafi yapısının yüzde 55'ini meralar, yüzde 8'lik kısmını da ormanların kaplıyor. Bu yüzde 8'lik sahanın yarıdan fazlasının çalılık ya da kuru alanlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir seferberlik gerçekleştireceğiz. Tüm Bayburtluların bu sürece destek vereceğini biliyorum. Yüzde 55'lik mera alanlarının uygun bölümlerinde ağaçlandırma çalışmaları yapacağız. Çünkü önümüzde bu konuda çok güzel örnekler var. Eminim ki bizlerde bu örneklere çok güzel katkı sunacağız. Çok daha geniş alanlarda Bayburt'ta ağaçlandırma sahaları oluşturacağız. Böylelikle Bayburt'a yeşillik hediye etmek istiyoruz. Ayrıca 120 bin fidanı yılsonuna kadar 200 bin fidana çıkarmayı hedefliyoruz. " şeklinde konuştu.



"Gösterilen ilgi bizlerde heyecan oluşturuyor



AK Parti Milletvekili Fetani Battal ise "Geleceğe Nefes Ol" etkinliği kapsamında 3 saat içerisinde Türkiye'nin her köşesinde seferberlik ruhuyla 11 milyon fidanın toprakla buluşturacağız. Gösterilen ilgi bizlerde heyecan oluşturuyor. Bu ruhu ne kadar ayağa kaldırabilirsek Anadolu'muz yeniden yeşermiş, yeniden insanlarımıza ve geleceğimize nefes olacaktır. Bu çalışmaya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Geleceğe Nefes Ol projesi kapsamında belirlenen hedefi ilk tutturan illerin başında Bayburt geliyor. Bayburt dışında yaşayan Bayburtlular da bu kampanyaya müthiş bir şekilde sahip çıktılar. Derneklerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Dolayısıyla kontenjan çok kısa bir sürede doldu. Bugün biz de bu kampanya ile Bayburt'ta 120 bin ağaç dikmiş olacağız. Bu bizim için çok sevindirici ve heyecan verici bir çalışma" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Epcim, kendisi ve ailesi adına hazırlanan fidanların dikimini gerçekleştirdi. Etkinlik dolayısıyla Kavacık köyü'nde düzenlenen törene Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet ve jandarma ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT