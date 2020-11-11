Geleceğe nefes için binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Fidan dikimi

Ellerinde dövizler olan çocuklar

Genel ve detaylar Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Orhangazi'de pandemi nedeniyle kısıtlı tutulan ve ilçe protokolünün katıldığı ağaç dikme organizasyonunda Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 1500 adet fidan toprakla buluştu.