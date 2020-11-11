Geleceğe nefes için binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Geleceğe nefes için binlerce fidan toprakla buluştu
11.11.2020 12:28
Fidan dikimi Ellerinde dövizler olan çocuklar Genel ve detaylar Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.
Fidan dikimi
Ellerinde dövizler olan çocuklar
Genel ve detaylar Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Orhangazi'de pandemi nedeniyle kısıtlı tutulan ve ilçe protokolünün katıldığı ağaç dikme organizasyonunda Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 1500 adet fidan toprakla buluştu.
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