Geleceğe nefes kampanyasına Bandırma'dan destek - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kutlanan Ağaç Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bandırma Orman işletme Müdürlüğünün bölgesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında yüzlerce fidan ile toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım'da 11 milyon fidan, Türkiye'nin birçok bölgesinde toprakla buluştu. Ülke genelinde olduğu gibi Bandırma'da da gerçekleşti. Bu kapsamda, Happy Center'in arkasındaki alana fıstık çamı fidanlarını toprakla buluşturdular. Belirlenen bölgede gerçekleştirilen törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Orman işletme Müdürü Taner Nişancı, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Emniyet Müdürü Soner Duran, öğrenciler, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkiler katıldı.

Bandırma Orman işletme Müdürü Taner Nişancı ""Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım'da her yıl fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Törende 5 ilçemize toplam 1500 ağacı toprakla buluşturduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu büyük kampanya vesilesi ile teşekkür ederim". - BALIKESİR