Geleceğe nefes kampanyasına Bandırma'dan destek - Son Dakika

Geleceğe nefes kampanyasına Bandırma'dan destek

11.11.2020 16:03
Geleceğe nefes kampanyasına Bandırma'dan destek, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kutlanan Ağaç Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bandırma Orman işletme Müdürlüğünün bölgesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında yüzlerce fidan ile toprakla buluştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kutlanan Ağaç Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bandırma Orman işletme Müdürlüğünün bölgesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında yüzlerce fidan ile toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım'da 11 milyon fidan, Türkiye'nin birçok bölgesinde toprakla buluştu. Ülke genelinde olduğu gibi Bandırma'da da gerçekleşti. Bu kapsamda, Happy Center'in arkasındaki alana fıstık çamı fidanlarını toprakla buluşturdular. Belirlenen bölgede gerçekleştirilen törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Orman işletme Müdürü Taner Nişancı, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Emniyet Müdürü Soner Duran, öğrenciler, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkiler katıldı.

Bandırma Orman işletme Müdürü Taner Nişancı ""Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım'da her yıl fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Törende 5 ilçemize toplam 1500 ağacı toprakla buluşturduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu büyük kampanya vesilesi ile teşekkür ederim". - BALIKESİR

Geleceğe nefes kampanyasına Bandırma'dan destek
Geleceğe nefes kampanyasına Bandırma'dan destek
Geleceğe nefes kampanyasına Bandırma'dan destek

Geleceğe Nefes, Balıkesir, Bandırma, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğe nefes kampanyasına Bandırma'dan destek - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi         
16:15
Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak         
16:10
Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı         
15:15
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi         
14:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü         
14:34
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi         
14:07
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi         
13:45
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 16:43:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleceğe nefes kampanyasına Bandırma'dan destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei