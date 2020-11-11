11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki etkinlik Katılımcıların fidan dikmesi Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin fidan dikmesi Akbıyık'ın açıklaması Hakkari Valiliği, üniversite ve Orman İşletme Şube Müdürlüğünün iş birliğinde program düzenlendi.

Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki etkinlik Katılımcıların fidan dikmesi Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin fidan dikmesi Akbıyık'ın açıklaması Hakkari Valiliği, üniversite ve Orman İşletme Şube Müdürlüğünün iş birliğinde program düzenlendi. Bu kapsamda bir araya gelen vatandaş, öğrenci ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi'nde 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

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