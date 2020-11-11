"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Panor Dağı mevkisinde etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm ülkede eş zamanlı olarak fidan dikim etkinliğinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Hizan'da da fidanların toprakla buluştuğunu belirten Yelek, "Kampanyamızın tüm ülkede başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bu bölgemiz daha yeşil bir hale gelecek. Katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Durmuş, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.