"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte İlçe Kaymakam Murat Öztürk ve Belediye Başkanı Ensar Dündar , öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda " Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Erdoğan Gürbüz Anaokulu bahçesinde etkinlik düzenlendi.

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