"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kampanyası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Erdoğan Gürbüz Anaokulu bahçesinde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte İlçe Kaymakam Murat Öztürk ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
- Kaynak: AA
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