"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımıyla onlarca fidan toprakla buluşturuldu.
- Kaynak: AA
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