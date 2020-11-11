"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Etkinlikte Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş , İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya , kurum amirleri ve öğrencilerin katılımıyla onlarca fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda " Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

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