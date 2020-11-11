"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Mevlana Mesleki Anadolu Lisesi bahçesinde ve okullar bölgesi etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Yakup Güven, 11 Kasım'da ülkede ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını belirterek, "Biz de Şemdinli'de Türkiye'de olduğu gibi öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla fidan dikerek bu seferberliğe katıldık. İnşallah daha yeşil bir Türkiye, daha güzel ve çevreye duyarlı bir toplum olarak gelecek neslimize daha yeşil bir ülke bırakırız." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.