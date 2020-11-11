"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kale Mahallesi'nde belirlenen alanda 3 bin fidan toprak ile buluşturuldu.

Kaymakam Tekin Erdemir, Bitlis ve ilçelerde fidan dikim seferberliğinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Daha yeşil bir dünya için el birliğiyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdemir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.