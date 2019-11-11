Son Dakika Haberleri: "Geleceğe Nefes Ol" Kampanyası ile Eleşkirt'te 350 fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel 'Geleceğe Nefes Ol' Kampanyası ile Eleşkirt'te 350 fidan toprakla buluştu

"Geleceğe Nefes Ol" Kampanyası ile Eleşkirt'te 350 fidan toprakla buluştu

7 saat önce

Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattıkları Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında Türkiye genelinde başlatılan kampanyaya Eleşkirt'te yoğun ilgi gösterildi.

Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattıkları Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında Türkiye genelinde başlatılan kampanyaya Eleşkirt'te yoğun ilgi gösterildi.


İlçe Jandarma karakolu bahçesine, Esentepe ilk okulu, Yelkesen ilk okulu,Eleşkirt Sanat merkezi bahçesi, Hükmet konağı bahçesi ve Eleşkirt Atletizm pisti çevresinde 350 fidan toprakla buluştu.


Eleşkirt atletizm sahası çevresinde yapılan ağaç dikme etkinliğinde Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan SARI tarafından ilk ağacın dikilmesiyle birlikte ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler alana dağılarak ağaçlarını dikmeye başladı. Özellikle öğrencilerin büyük bir keyifle ağaç dikme etkinliğine katılım gösterdiği dikkat çekerken bir kişi kendi ağaçlarına isim vererek diktikleri ağaçları büyüyene kadar sulayacaklarını söyledi.


Dikilen ağaçlara can sularının verilmesi sonrasında toplu fotoğraf çekimi sonrası Geleceğe Nefes Ol projesi kapsamında Eleşkirt ilçesinde ağaç dikme etkinliği sona erdi.


Ağaç dikme Etkinliğine; Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Emniyet amiri Recep Kartal, Jandarma Komutanı Binbaşı Kasım Öztürk, AK Parti Eleşkirt ilçe başkanı Ergül Tenekeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, Şube müdürleri, Erol İsen ve Ali Ümit Kavgacı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ilçe müdürü Sebahattin Güzel, Tarım Müdürü Murat Yazıcı, Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Öztürk, Yazı İşleri Müdürü Celal Akdağ, Tapu Müdürü Mehmet Zafer Filiz okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI

Orman Genel Müdürlüğü, Eleşkirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
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