Son Dakika Haberleri: "Geleceğe nefes ol" projesi
Son Dakika Güncel 'Geleceğe nefes ol' projesi

"Geleceğe nefes ol" projesi

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım saat 11.11'de gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği kapsamında Bolu Adalet Sarayı bahçesinde de 500 fidan toprakla buluşturulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım saat 11.11'de gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği kapsamında Bolu Adalet Sarayı bahçesinde de 500 fidan toprakla buluşturulacak.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından destek verilen proje kapsamında, Denetimli Serbestlik Yükümlüleri çalışma başlattı.

Adalet Sarayının bahçesinde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Parkı çevresine 500 adet leylandi fidanı dikmek üzere çalışma yapan yükümlüler, parkı fidan dikimine hazır hale getirmeye çalışıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye getirilen fidanlar, ülkede ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla "Bugün fidan yarın nefes" adı altında "Geleceğe nefes ol" sloganıyla 11 Kasım'da saat 11.11'de toprakla buluşturulacak.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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