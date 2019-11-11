"Geleceğe Nefes" oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Geleceğe Nefes' projesi çerçevesinde 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Çağlayan Mahallesi'nde çocuklarla birlikte ağaç dikerek kampanyaya destek verdi.



Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Osmangazi'de 13 farklı noktada ağaç dikimi gerçekleştirildi. Çağlayan Mesire Alanı'nda gerçekleşen ağaç dikim etkinliğine Başkan Dündar'ın yanı sıra Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Zıvralı, kamu kurumu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları yanı sıra öğrencilerle birlikte diktiği fidanlara ilk can suyunu verdi.



Türkiye genelinde başlatılan ağaç dikim kampanyasına destek verdiklerini belirten Başkan Dündar, "Yeniden Yeşil Bursa, Yeniden Yeşil Türkiye sloganıyla Osmangazi'de 13 farklı noktada 54 bin 300 fidanı toprakla buluşturduk. Bu vesileyle boş alanlarımızı ağaçlandırmış olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyasında görevimizi yaptık. İnşallah Osmangazi'miz, Bursa'mız ve Türkiye'miz yeşillensin, ormanlarımız çoğalsın. Daha yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa için çocuklarımızla birlikte burada ilk adımı attık. Ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.



Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da Türkiye genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluştuğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan bu projeye biz de Osmangazi ilçemizde katkıda bulunuyoruz.



Türkiye'nin 2023 noktasında 11 milyon fidan toprakla buluşarak geleceğe nefes olacak. Bu kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA