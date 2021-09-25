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Geleceğe nefes olması için sarıçam ormanları gençleştiriliyor - Son Dakika

Geleceğe nefes olması için sarıçam ormanları gençleştiriliyor

25.09.2021 11:12
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Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, geleceğe nefes olması amacıyla sarıçam ormanlarını gençleştiriyor.

Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, geleceğe nefes olması amacıyla sarıçam ormanlarını gençleştiriyor.

Doğu Anadolu'da, Ardahan ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarından başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar uzanan sarıçam ormanları, doğaseverlerden ilgi görüyor.

Kışın beyaz, yazın da yemyeşil görünümüyle kartpostallık manzaraların oluştuğu ve bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi çok sayıda yırtıcının yanı sıra kuş türlerine ev sahipliği yapan sarıçam ormanlarındaki 160 hektarlık alanda bakım çalışması başlatıldı.

Bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve soğuk iklime dayanıklılığıyla ön plana çıkan Göle ilçesinin Köprülü beldesindeki ormanlık alanda çalışma yapan ekipler, kesim ve toprak eşme çalışmalarıyla burayı gençleştiriyor.

"Tohumdan fidanlar, fidanlardan da yeni ormanlar kurmaya çalışıyoruz"

Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur, AA muhabirine, yaşlı ormanların gençleştirilmesi için yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini söyledi.

Mevcut sahalarda yıllar önce yapılan gençleştirme çalışmalarıyla fidanların biyolojik bağımsızlığını kazandığını ifade eden Temur, şöyle konuştu:

"Buradaki temel amacımız, ormanlarımızın daha sağlıklı olması ve gençleşmesi. Işık ve boşaltma kesimleri ile biyolojik bağımsızlığını kazanan fidanların üzerindeki yaşlı olanları alandan çıkarırken, tohumlama ve toprak işleme çalışmalarıyla da doğal olarak tohumdan fidanlar, fidanlardan da yeni ormanlar kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle çalışmalar her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılmaya başlandı. Bugün işlediğimiz toprağa şubat ve mayıs arasında düşecek tohumlar yeşermiş olacak."

Temur, her yıl yapılan çalışmadan büyük verim alındığını dile getirdi.

Bu sayede zayıf kalmış ağaçları daha sağlıklı hale getirdiklerini anlatan Temur, "Gençler büyüdükçe yaşlıları aradan çıkarıyoruz. Dolayısıyla ormanımız daha da gençleşmiş oluyor. Tepesi bozuk, uygun olmayan, tohum verme kabiliyeti eksik olanları alandan ayıklıyoruz." dedi.

Geleceğe nefes olması için sarıçam ormanları gençleştiriliyor
Geleceğe nefes olması için sarıçam ormanları gençleştiriliyor
Geleceğe nefes olması için sarıçam ormanları gençleştiriliyor
Geleceğe nefes olması için sarıçam ormanları gençleştiriliyor

Orman İşletme Müdürlüğü, Ardahan, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleceğe nefes olması için sarıçam ormanları gençleştiriliyor - Son Dakika


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