"Geleceğe nefes olsun" diye ömrünü ağaçlandırmaya adadı - Son Dakika

"Geleceğe nefes olsun" diye ömrünü ağaçlandırmaya adadı

03.12.2020 11:05

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki emekli albay Ali Avseven, gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakabilmek için verdiği mücadeleyle takdir topluyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki emekli albay Ali Avseven, gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakabilmek için verdiği mücadeleyle takdir topluyor.

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin­den albay rütbesiyle 1993 yı­lın­da emek­li olan Avseven, yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği beyin ameliyatının ardından Datça'ya yerleşti. Doktorlarının tavsiyesi üzerine zamanının büyük kısmını doğada geçiren Avseven, Kızlan Mahallesi'ndeki ilçenin simgesi tarihi yel değirmenlerinden birini restore ettirerek buraya yerleşti.

Bahçesine fıstık çamı tohumu eken Avseven, yetiştirdiği fidanları çorak topraklara dikmeye başladı.

Sağlıklı bir yaşam süren Avseven, sevgiyle büyüttüğü fidanları ücretsiz dağıtmaya başladı. Doğa sevgisini çevresine de aşılamaya çalışan Avseven, sevgiyle büyüttüğü fidanlarında ise bir süre önce vefat eden eşinin anısını yaşatıyor.

Çorak toprakların yeşile bürünmesi için verdiği sıra dışı hayat mücadelesiyle örnek olan Avseven, tohumların fidana, fidanların da binlerce ağaca dönüştüğü süreci yakından takip ediyor. Türkiye'nin her yerinde ormanların yeşermesi için mücadele eden Avseven, yaşam enerjisi ve doğaya duyduğu aşkla dikkati çekiyor.

Aynı zamanda TEMA gönüllüsü de olan Avseven, yetişmesine vesile olduğu ormanları gezerek huzur buluyor.

Yetiştirdiği 8 bin fidan toprakla buluştu

Ali Av­se­ven, AA muhabirine, doğayı ve ormanları çok sevdiğini, bahçesinde fidan tohumlarıyla çam fidanı yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

Avseven, yaklaşık 10 yıl önce beyninde pıhtı oluşması nedeniyle geçirdiği operasyon sonrası zorlu bir süreç atlattığını dile getirdi.

Bu süreçte kendisini doğaya verdiğini aktaran Avseven, "Datça'nın simgelerinden tarihi yel değirmenlerinden birini satın aldım. Restore ettirerek buraya yerleştim. Bahçesinde de fidan yetiştirmeye başladım. İlk 5 yıl içerisinde yetiştirdiğim 5 bin civarında fıstık çamıyla büyük bir orman oluşturdum." diye konuştu.

Yetiştirdiği fidanların ilçede düzenlenen ağaçlandırma kampanyalarında kullanıldığını, kendisini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere de fidan verdiğini belirten Avseven, bu fidanların dikildiğini gördüğünde büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

Çoğalan fidanların bahçesine sığmadığını aktaran Avseven, "İlk hedefim 5 bin fıstık çamı yetiştirip dağıtmaktı onu yaptım. Şu ana kadar 8 bin fidan yetiştirdim. Bu fidanları çocuklarımı en iyi şekilde büyüten rahmetli eşimin anısını yaşatmak için yetiştirdim. Amacım her yıl 500'ün üzerinde fidan yetiştirmek." dedi.

Topladığı kozalaklardan elde ettiği tohumların fidan olması için emek verdiğini belirten Avseven, çocuğu gibi gördüğü fidanların üzerine titrediğini ifade etti.

"Ömrüm yetmezse fidanları çocuklarım yetiştirecek"

Bir tohumun ağaca dönüşmesi için 7-8 yıllık sabır gerektiğini vurgulayan Avseven, "Şimdi 500'ün üzerinde sakız ağacı yetiştirmeyi hedefliyorum. Bunları da insanlarla ücretsiz paylaşacağım. Eğer ömrüm el verirse 10 seneye kadar bu ağaçlar da yetişecek. Benim ömrüm yetmese bile bu bahçede benim çocuklarım bu işi devam ettirecek. Ben verdiğim fidanları gidip takip ediyorum. Eğer fidanlara iyi bakamıyorlarsa uyarıyorum. Tek şartım bu fidanların iyi bir şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılması." diye konuştu.

Avseven'in doktor olan damadı Ercan Ay­de­mir de kayınpederinin doğa ve orman sevgisini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Kayınpederine destek olduklarını belirten Aydemir, "Ülkemizin orman varlığının artması, yeşilin çoğalması için bunu bir vatan görevi sayıyoruz. Ben çocuklarım doğduğunda bile her biri için biner fidan bağışladım. Ailecek amacımız ülkemizin daha yeşil olması. Bunun için de küçücük bir katkımız olursa bundan memnuniyet duyarız." diye konuştu.

Aydemir, "Babamla fidan yetiştirmeye ve ücretsiz dağıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Geleceğe nefes olsun diye ömrünü ağaçlandırmaya adadı
Geleceğe nefes olsun diye ömrünü ağaçlandırmaya adadı
Geleceğe nefes olsun diye ömrünü ağaçlandırmaya adadı
Geleceğe nefes olsun diye ömrünü ağaçlandırmaya adadı

Restorasyon, Emekli, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Geleceğe nefes olsun' diye ömrünü ağaçlandırmaya adadı - Son Dakika


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