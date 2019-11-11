Son Dakika Haberleri: Geleceğe Nefes OSB Teknik Koleji
Son Dakika Güncel Geleceğe Nefes OSB Teknik Koleji

Geleceğe Nefes OSB Teknik Koleji

6 saat önce

Türkiye genelinde başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasına bir destekte OSB Teknik Kolejinden geldi.

Geleceğe Nefes OSB Teknik Koleji, System.String[]

Türkiye genelinde başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasına bir destekte OSB Teknik Kolejinden geldi.


Türkiye'nin geleceğine yön verme konusunda üzerine düşen görevi her alanda yerine getiren OSB Teknik Koleji bu kez de öğrencileriyle fidan dikerek Geleceğe Nefes oldu. Müdür yardımcısı Ahmet Evrensel ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hazal Tek eşliğinde 30 öğrenci OSB ağaçlandırma alanlarında fidan dikerek daha yeşil bir Türkiye için ter döktü.


Konuyla ilgili açıklama yapan Müdür Yardımcısı Ahmet Evrensel "bu ulvi görevde okulumuzu temsilen burada bulunmaktan gurur duyduk. Temenni ederim ki "Geleceğe Nefes" kampanyası daha da büyüyerek devam etsin. Biz OSB Teknik Koleji olarak üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazırız" dedi. - KAYSERİ

Türkiye, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
Türkiye-İzlanda maçının oranları belli oldu! AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 19:54:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleceğe Nefes OSB Teknik Koleji
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]