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İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu

11.11.2021 13:29

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan dikildi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan dikildi.

İzmir ve ilçelerinde 19 noktada toplam 65 bin fidan toprakla buluştu.

Vali Yavuz Selim Köşger, Bornova Yakaköy sırtlarında gerçekleştirilen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında alınan kararla 11 Kasım'ın "Milli Orman ve Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

Etkinliğe katılımın yüksek olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Köşger, "Olağanüstü dönemlerde yek vücut olmayı başaran bir milletiz. Müşterek paydalarımızdan bir tanesi de orman. Biz ormana olağanüstü kıymet veren bir milletiz. Ormana verdiğimiz bu ehemmiyetin neticesi olarak da belki de dünyada ilk defa bunu bir ulusal gün ilan eden milletiz." dedi.

Dünyada iklim değişikliğinden ve insanın doğayı tahrip etmesinden kaynaklı doğal felaketlerle karşılaşıldığını anlatan Köşger, şöyle konuştu:

"Son dönemde tüm dünyanın gündeminde olan, özellikle son yüz yıldır kurulan modern çağın sonuçlarının bir göstergesi olarak iklimi değiştirdik, tabiatın ve eşyanın fıtratını bozduk. Bunu geriye döndürmemiz için hep beraber çalışmamız lazım. Bu bağlamda ağaçlar ve ormanlar vazgeçilmez. Bu seferberliğe gönül veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımızı sunuyoruz."

Köşger, yıl boyunca 252 milyonu aşkın fidan dikileceğini belirterek, "84 milyon vatandaşımızdan her biri adına 3'er tane fidan dikilecek. Hiçbir vatandaşımız 'dünyada bir dikili ağacımız yok' demesin. İnşallah diktiğimiz fidanların da büyümesiyle daha yeşil bir İzmir'de, daha yeşil bir ülkede hep beraber olmayı diliyorum." diye konuştu.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise fidanlarla daha yeşil bir Türkiye oluşturmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra üniversite öğrencileri, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, kurum temsilcileri de katıldı.

Aydın

Aydın'da Tepeköy mevkisinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Vali Hüseyin Aksoy, burada yaptığı konuşmada, 2021'de 8 milyon 520 bin ağacı toprakla buluşturmak adına planlama yaptıklarını bildirdi.

Aksoy, "Ormanlarımız dünyanın akciğeri. Bunları korumak, geliştirmek ve bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde aktarmak hepimizin görev ve sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner ise 90 dönüm alanda 13 bin 500 kızılçam fidanının toprakla buluşturulacağını aktardı.

Konuşmaların ardından, katılımcılar fidan dikti.

İlde 13 noktada fidanların toprakla buluşturulduğu kaydedildi.

Manisa

Manisa'da düzenlenen etkinliklerde 77 bin fidan dikildi.

Yunusemre ilçesi Büyüksümbüller Mahallesi yakınlarındaki alanda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, 3 yıl önce ilan edilen "Milli Ağaçlandırma Günü"nün Türkiye'nin yeşil örtüsünün artması noktasında stratejik bir gün olduğunu vurguladı.

Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir de il genelinde 18 noktada 77 bin fidanın toprakla buluşacağına dikkati çekerek, yıl sonuna kadar 7 milyon 600 bin fidan dikeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar belirlenen alana fidanları dikti.

İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu
İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu

Geleceğe Nefes, İzmir, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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