Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu - Son Dakika Ekonomi

Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanın yüzde 95'inin tuttuğunu bildirdi.

Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanın yüzde 95'inin tuttuğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanların gelişiminin, aynı kuruma bağlı ekiplerce izlendiğine işaret edilen paylaşımda, "Bugün itibarıyla dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Geleceğe Nefes, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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