Son Dakika Haberleri: "Geleceğe Nefes" seferberliğinde destek
Son Dakika Güncel 'Geleceğe Nefes' seferberliğinde destek

"Geleceğe Nefes" seferberliğinde destek

7 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde boş zamanlarında doğaya meyve çekirdeği dikerek doğal 'meyve ormanı' oluşturma hayali kuran bir vatandaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Geleceğe Nefes' seferberliğine diktiği meyve çekirdekleri ile destek verdi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde boş zamanlarında doğaya meyve çekirdeği dikerek doğal 'meyve ormanı' oluşturma hayali kuran bir vatandaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Geleceğe Nefes' seferberliğine diktiği meyve çekirdekleri ile destek verdi.

Bir kamu kuruluşunda çalışan Süleyman Koç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliğine destek vermek için meyve çekirdeklerini atmayarak biriktirdiğini ve bu çekirdekleri de bugün toprakla buluşturduğunu anlattı.

Yıl boyunca tükettikleri meyvelerin çekirdeklerini atmayarak biriktirdiğini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Zaman zaman doğaya ve tarlama bu çekirdekleri ekiyorum. Hayalim ise doğal bir meyve ormanı oluşturmak. Bakanlığımızın başlattığı 'Geleceğe Nefes Ol' seferberliğini desteklemek için biriktirdiğim meyve çekirdeklerini ben de bugün toprakla buluşturmak istedim. Sosyal medyada katılım belgesi düzenleyerek paylaşmak yerine bu çekirdekleri ekmeyi tercih ettim. Her meyve çekirdeği doğada yeni bir ağaç olacaktır. İnşallah bu çekirdeklerle farklı çeşitlerde bir meyve ormanı oluşur. Vatandaşlarımız bu meyvelerden faydalanır, çoluk çocuk piknik yaparken dalından bu meyveleri koparıp yerler."

Koç, bu destek ile bir farkındalık oluşturarak, her kesimin elinden geldiğince ağaç sevgisini ve ağaçlandırma bilincini yeni nesillere aktarması gerektiğini ifade etti.

Ilgın, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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