Geleceğe yön verecek kızlar Kocaeli'de

UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi tarafından yürütülen 'Kızlar için STEM Okulu' projesinin yeni etabı, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kocaeli'de gerçekleştirildi. 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen projenin amacı, STEM(bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında kadınların daha fazla meslek ve kariyer sahibi olmasına katkı sağlamak, kız çocuklarının erken yaşlarda bu dallara eğilim göstermesine odaklanarak ülkemizin milli kalkınma hedeflerine ulaştırmak oldu.

200 KIZ ÇOCUĞUNA STEM EĞİTİMİ

'Kızlar için STEM Okulu' programıyla, kız çocuklarına STEM eğitimi verilerek onların 21'inci yüzyıl becerilerine sahip olmaları, tasarlayan ve üreten kişiler haline gelmeleri amaçlandı. Projede kapsamında Kocaeli'deki farklı okullardan 100 Suriyeli 100 Türk kız çocuğu, STEM eğitimi aldı. İki gün boyunca süren eğitimlerde çocuklar, mühendislik ve teknoloji, Sanayi 4.0 Çağı, uzay bilimleri ve tasarım alanlarında uygulamalı olarak eğitildi.

KAPANIŞ TÖRENİ DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NDE

Proje eğitimlerinin kapanış töreni ve öğrencilere katılım sertifikalarının dağıtımı 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, UTMK TCEİK Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AÇSH Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ve çok sayıda davetli katılım sağladı.