Geleceği Bugünden Tasarlamak

HEDEFLER

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünyayı korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve hedefler sağlar. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, kapsayıcı bir gündemdir. Yoksulluğun kök nedenlerine iner ve hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere insanları birleştirir.

Hedef 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması en temel insan hakkıdır ve sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik önem taşır. Kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesinin çarpan etkisi yarattığı, ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığı defalarca kanıtlanmıştır. Pek çok ülkede işgücü piyasasında hala büyük eşitsizlikler var. Cinsel taciz, şiddet, istismar, ücretsiz bakım ve ev işlerinin eşitsiz bölüşümü ile kamu görevlerinde ayrımcılık hala büyük engel teşkil ediyor.

Hedef 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Fosil yakıtlara dayanan küresel ekonomi ve sera gazı emisyonlarının artmasının iklim sistemimizde yarattığı değişiklikler tüm kıtaları etkiliyor. Temiz enerjinin teşvik edilmesi, 2011 yılı itibarıyla küresel enerjinin %20'den fazlasının yenilenebilir kaynaklardan üretilmesini sağlamıştır. Yine de, her beş insandan birinin elektriğe erişimi yok ve talep artmaya devam ettikçe, dünya genelinde yenilenebilir enerji üretiminde büyük bir artış gerekecek. 2030 yılına kadar erişilebilir enerjiye herkesin kavuşmasını sağlamak için güneş, rüzgar ve termal gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmak gerekiyor. Gelişmekte olan ülkelerin tümünde temiz enerji sağlayacak altyapının genişletilmesi ve teknolojinin yükseltilmesi, hem büyümeyi teşvik edebilecek hem de çevreye katkıda bulunabilecek kritik önem taşıyan bir hedeftir.

Hedef 4: Nitelikli Eğitim

Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılması, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü ve denenmiş araçlardan biri olduğunun kanıtıdır. Nitelikli Eğitim hedefi, 2030 yılına kadar tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamasını sağlayacaktır. Ayrıca, uygun maliyetli mesleki eğitime eşit erişim sağlamayı, toplumsal cinsiyet ve varlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı, nitelikli yükseköğretime herkesin erişmesini sağlamayı da hedefliyor.

Hedef 13: İklim Eylemi

Dünya üzerinde iklim değişikliğinin ağır etkilerini bizzat yaşamayan tek ülke yoktur. Sera gazı emisyonları atmaya devam ediyor ve şu anda, 1990 yılındaki düzeye göre %50 artmış durumdadır. Küresel ısınma, insanların hayatını ciddi ölçüde etkilemektedir. İklim değişikliğinin son yıllarda elde edilen birçok kazanımın kaybedilmesine ve günümüzde yaşanan gıda ve su sıkıntısının artmasına yol açmaması için bugünden önlem alınması gerekmektedir.

Hedef 17: Hedefler için Ortaklıklar

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ancak küresel ortaklık ve işbirliği için güçlü taahhüt ile gerçekleştirilebilir. Gelişmiş ülkelerin sağladığı resmi kalkınma yardımları 2000 ile 2014 arasında %66 oranında artmış olmakla birlikte, çatışmalar veya doğal afetlerin yarattığı insani krizler nedeniyle, mali kaynak ve yardım talepleri artmaya devam etmektedir. Hedefler, tüm hedefleri başarmak üzere ulusal planları desteklemek suretiyle Kuzey-Güney ve Güney-Güney işbirliğini artırma amacındadır. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ihracatını artırmalarına destek verilmesi, adil ve açık, herkesin yararına olan, evrensel kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sistemini oluşturmanın unsurlarıdır.

PROGRAM

09:30 - 10:00Kayıt ve Kahvaltı

Master of Ceremonies: Burcu Kaya, Haber Spikeri, NTV

10:00 – 10:30Hoş Geldiniz Konuşmaları

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Rektör, Nişantaşı Üniversitesi

Claudio Tomasi, Direktör, UNDP Türkiye Ofisi

10:30 – 11:15 Hedef 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Moderatör: Başak Şengül, Haber Spikeri, CNN Türk

Semi Hakim, Kurucu Ortak ve CEO, Maide Mutfak

Gökçe Güven, Kurucu, Kızlar Sahada Akademi

Sanem Oktar, Başkan, KAGİDER

11:15 – 12:00 Hedef 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Moderatör: Özgür Gürbüz, Bağımsız Enerji Danışmanı, Aktivist

Zorlu Enerji

Kerem Deveci, Kurucu, Deveci Tech

Dr. Volkan Ş. Ediger, Bilim insanı, Kadir Has Üniversitesi

Shura Platformu

12:00 – 12:45 Öğle Yemeği

12:45 – 13:00 T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk

13:00 – 13:45 Hedef 4: Nitelikli Eğitim

Moderatör: Volkan Akı veya Abbas Güçlü

Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin, Rektör Yardımcısı, Nişantaşı Üniversitesi

Köy Okulları Değişim Ağı

SOGLab veya Anlamlı İşler

13:45 – 14:00 Kahve Arası

14:00 – 14:15 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar

14:15 – 15:00 Hedef 13: İklim Eylemi

Moderatör: Menekşe Kızıldere, Proje Koordinatörü, Heinrich Böll Stiftung

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

SoilChatcher

Unilever

15:00 – 15:15 Hedef 17: Hedefler için Ortaklıklar

Cem Seymen, Televizyon Programcısı

15:15 – 15:30 Kapanış Konuşmaları

Emrah Kurum, Yönetim Kurulu Başkanı, Sürdürülebilirlik Adımları

Yusuf Kurt, Genel Müdür, Kibele Medya & Eğitim

KONUŞMACI BİYOGRAFİLERİ

Nişantaşı Üniversitesi

UNDP Türkiye

Kibele Eğitim ve Medya

Sürdürülebilirlik Adımları