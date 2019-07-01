Geleceği 'Kadın Mühendisler' şekillendirecek

Çalışan kadın mühendislerin, genç mühendis adaylarına mentorluk desteği verdiği 'Geleceği Şekillendiren Kadınlar' projesi, mühendisliğin 'erkeklere ait bir meslek olduğu' yönündeki algıyı kırmayı ve kadın mühendislere fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33,8 seviyesinde. Fakat 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alabilmek için kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 50 seviyelerine ulaşması gerekiyor. Siemens Türkiye'nin yürüttüğü 'Geleceği Şekillendiren Kadınlar' projesi ile şirkette çalışan kadın mühendisler genç mühendis adaylarına mentorluk desteği veriyor. Projenin ilk etabında geçen yıl TEV iş birliğiyle 10 mühendislik öğrencisine mentorluk desteği verilirken bu yıl için yeni başvurular da başladı.

Kadın mühendis oranının şirket genelinde yüzde 23, kadın yönetici oranının yüzde 25, Ar-Ge'de kadın çalışan oranının yüzde 30 olduğu belirtilen Siemens Türkiye, eğitime ve kadınların iş hayatında güçlendirilmesine odaklanan çalışmalar yürütüyor. Bu konudaki hedefin ise 2023 yılına kadar bu rakamların en az 30'a ulaştırılması olduğu belirtildi.

"KADIN ÇALIŞANLARIN ANALİTİK ZEKASI ÇOK YÜKSEK"

Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için kadınların tam desteği ve katılımının şart olduğunu söyleyen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, "Kadın çalışanların analitik zekası çok yüksek, perspektifleri çok yönlü ve problem çözme kabiliyetleri kuvvetli. Özellikle çok yönlü, pratik ve detaylı düşünebilmenin önem kazandığı dijitalleşme sürecinde kadın çalışanların potansiyeli şirketlerin başarısı için kritik önem taşıyor. Siemens Türkiye'de çeşitliliğin ve fırsat eşitliğinin gücüne olan inancımızla, her seviyede ve pozisyonda kadın çalışan sayısını artırmayı ön planda tutuyoruz. Bu projede olduğu gibi, kadınların iş hayatına katılımını artırmaya, çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmaya ve fırsat eşitliği sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Siemens Türkiye, FIRST Robotics Competition'ın (FRC) dünya finallerinde, 'Engineering Inspiration Award'un sahibi olma başarısı gösteren Darüşşafaka Robot Kulübü'ne de mentorluk desteği veriyor. Kulübün mentoru Sinem Albal, 15 kişilik karma lise öğrencileriyle çalıştığını ve öğrencilere rol model olarak bilgi ve becerileriyle yol gösterici olmaya gayret ettiğini ifade etti.

"DAHA CESUR, DAHA EĞİTİMLİ VE GİRİŞKEN KADINLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Mentorlerden Selen Kürklü "Kadın üretir, besler, büyütür, yetiştirir, dönüştürür. Ülkemizde kadınların iş hayatına katılımı maalesef hala çok düşük seviyede. Oysa mühendislikte, siyasette, hukukta, ticarette, sağlıkta, sanatta ve akademik hayatta daha cesur, daha eğitimli, daha bilinçli ve girişken kadınlara ihtiyacımız var. Kadın mühendis adaylarının hayallerine giden yolda küçücük de olsa katkım olduğunu bilmek bana mutluluk veriyor" diye konuştu.

Nilgün Akpınar ise "Kadınların çalışma yaşamındaki yeri ve sorunlarına yönelik çözümler konusunda pek çok tartışma var. Geleceği Şekillendiren Kadınlar projesi dezavantaja neden olan durumları ortadan kaldırarak kadınların iş hayatındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Üniversiteden yeni mezun olan bir bireye iş yaşamında ne istediğinin farkına varmasını sağlamak, isteklerine ayna tutabilmek ve işe başvurusu, mülakat iş süreçleri konularında süreçleri önden anlatmak açısından fayda sağlıyor. Genç bir kadın mühendise mentorluk yaparak onu iş hayatına hazırlamanın ve daha mutlu bir çalışan olarak iş dünyasına katılmasına katkı sağlamanın huzurunu yaşıyorum" dedi.

- İstanbul