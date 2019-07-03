Son Dakika Haberleri: "Geleceği Kodlayan 65 Vanlı" projesi
Son Dakika Güncel Haber

"Geleceği Kodlayan 65 Vanlı" projesi

1 saat önce

2018 yılı Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle Türkiye Bilişim Derneği tarafından İpekyolu Belediye Başkanlığı ortaklığında yürütülen "Dijital İpekyolu Atölyesi: Geleceği Kodlayan 65 Vanlı" projesi kapsamında...

2018 yılı Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle Türkiye Bilişim Derneği tarafından İpekyolu Belediye Başkanlığı ortaklığında yürütülen "Dijital İpekyolu Atölyesi: Geleceği Kodlayan 65 Vanlı" projesi kapsamında eğitimler devam ediyor.

Proje kapsamda, 9-14 yaşları arasındaki 160 çocuğa temel bilişim eğitimleri verilerek; ilk etapta Algoritma ve Akış Diyagramları Örnekleri, Microsoft Small Basic, Scratch ile Kodlama ve 3 Boyutlu Modellemenin Temelleri anlatıldı. 160 çocuk arasından seçilen 43 çocuk ile ileri düzey eğitimlere devam edilirken, ileri düzey eğitimler kapsamında çocuklar eğilimlerine göre 3 ayrı gruba ayrıldı. Birinci grupta kodlama, yapay zeka, kriptoloji ve şifreleme, ikinci grupta üç boyutlu tasarım ve çevrimiçi oyun geliştirme, üçüncü grupta ise robotik programlama ve endüstri nesnelerin interneti maket ürün geliştirme eğitimleri veriliyor. Eğitimlerin paralelinde çocuklar grup projesi, bireysel proje ve iş dünyasına yönelik 3 boyutlu ürün, mobil uygulama, websitesi, logo tasarımı, mobil oyun gibi projeler geliştiriyor.

Diğer yandan, 18-24 yaşları arasındaki 15 gence ise ileri düzey bilişim eğitimi ve kişisel becerileri geliştirme eğitimleri verilerek, teknik eğitimlerle proje devam ediyor. Teknik eğitimler kapsamında Wordpress İleri Düzey Eğitimi, Modern Web Sitesi Tasarımı, Android Uygulama Geliştirme, Görsel Tasarım, Photoshop, Dijital Pazarlama ve E-Ticaret konuları işlenecek. 15 gencin içinden seçilecek 8 öğrenci ise, eğitici eğitimi ve teknoloji eğitimleri alacak. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:46 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ODTÜ'lü Japon Ülkücü, Türk milliyetçiliğini anlattı Haziran ayında son 48 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:46:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Geleceği Kodlayan 65 Vanlı" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]