"Geleceği Konuşalım"da müşteri deneyimi ele alındı

Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, teknoloji ve inovasyona odaklanan podcast kanalı "Geleceği Konuşalım"da bu kez müşteri deneyimi üzerine konuşuldu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçekleşen programda, MagiClick Kurucu Ortağı Murat Kalaora ile markalara sunulan dijital çözümler ve müşteri deneyimi konuları ele alındı.

Açıklamada programdaki anlatımına yer verilen Kalaora, müşterilere hem teknoloji hem tasarım kültürünü verebilme, farklı disiplinleri harmanlama ve ortak amaç doğrultusunda verimli bir şekilde çalışmasını sağlamanın tüm sektörler için müşteri deneyiminin esaslarını oluşturduğunu kaydetti.

Kalaora 5 yıldır Ortadoğu pazarında olduklarını belirterek, "MagiClick teknoloji ve tasarımı birleştirerek müşterileri açısından kusursuz ve kolay kullanılabilir tasarımlar geliştiren bir şirket. Her ne kadar şimdiye dek yurt dışında çok sayıda proje gerçekleştirmiş olsak da her pazar kendi içinde farklı dinamiklere sahip. Bu dinamikler genel iş yapış kültüründen tercih edilen teknolojilere kadar farklılık gösterebiliyor.

Kullanıcı deneyimi tasarımları ülkeden ülkeye birleşme yoluna gidiyor. Türkiye'de renkli tasarımlar görmeye alışıktık ancak yurt dışında, özellikle Avrupa'da aynı anda tek bir hedefe odaklı tasarım anlayışları daha yaygın. Ortadoğu pazarı tasarım kültürü açısından biraz daha Türkiye'ye benziyor." ifadelerini kullandı.

Pek çok sektör ve alanda, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında seçkiler sunan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalı, Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından dinlenebiliyor.