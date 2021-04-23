Geleceği Konuşalım'da tarımın geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika

TürkTraktör Üst Yöneticisi (CEO) Aykut Özüner, "Çok verimli topraklarımız var. Bizim şu anki toprağımız ve suyumuza baktığımız zaman birçok ülkeye göre çok şanslıyız. Tek yapmamız gereken iyi örnekleri değerlendirip trendleri takip ederek verimliliği en yukarı seviyeye çıkaracak şekilde tarımı geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, sektörlerin ileri gelen uzmanlarını dinleyicileri ile buluşturan podcast kanalında bu kez tarım ve tarımın geleceği üzerine konuşuldu.

Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçekleşen programda, sektörünün Türkiye'de faaliyet gösteren en köklü şirketlerinden TürkTraktör'ün lideri Özüner ile bir araya gelindi.

Son 5 seneye bakıldığında tarımın artık günlük hayatta daha fazla konuşulan bir konu olduğunu belirten Özüner, özellikle salgın sürecinin bu konuya ivme kazandırdığını kaydetti. Salgının, herkesin ana ihtiyacı olan sağlığın hemen ardından gıda ve tarım konularının öneminin altını çizdiğini ifade eden Özüner, tarım arazileri hızla azalırken tek çarenin verimlilik ve sürdürülebilirlik olduğunu belirtti.

Tarım her geçen gün daha fazla konuşulacak

Kısıtlı kaynaktan daha çok ürün alınması gerektiğini aktaran Özüner, bunun birçok yöntemi olduğunu belirterek, "Gündeme hiç gelmeyen konular hayatımıza girmeye başladı. Bununla beraber bilgi seviyemiz de artmaya başladı. Bu durumu geçici bir trend olarak görmüyorum, aksine; pandeminin hızlandırıcı etkisi oldu. Bizi, gerçeklere daha fazla yaklaştırdı. Bu konu her geçen gün daha fazla konuşulacak. Teknoloji ve dijitalleşme anlamında son 10 senede yaşadığımız tecrübeler çok hızlı bir şekilde tarımda da yayılmaya başladı." değerlendirmesini yaptı.

Tarımda teknolojiyi üç grupta topladığını ifade eden Özüner, şunları kaydetti:

"İnternet ve dijitalleşme tarım alanında da büyük bir gelişim gösterdi. Telefonlarda hassas tarım uygulamalarıyla internet üzerinden veri haritalarını tanımlayıp verimlilik analizleri yapabiliyorsunuz. Biz buna daha çok karar verme desteği diyoruz. İkinci olarak, teknolojinin gelişmesi ve akıllı cihazların hayatımıza girmesiyle birlikte tarımda dijitalleşmenin hızı arttı ve yapılan işle ilgili de teknolojiler gündeme gelmeye başladı.

Örneğin tarımda ilaçlamayı önceden farklı bir ekipmanla yaparken, artık dronelerle de ilaçlama yapabiliyorsunuz. Tarımda yaptığınız bir işi daha iyi, daha teknolojik bir ortamda gerçekleştirebileceğiniz yeni uygulamalar da çıkmaya başladı. Tarım teknolojisinin üçüncü getirisi de ekipmanların daha verimli kullanılmaya başlanması oldu.

Örneğin traktörlerin uydu destekli dümenleme sistemiyle kullanılması sayesinde, kayma olmadan, aynı tarlada hiç kayıp vermeden daha fazla ekim yapılabiliyor. Aynı izden devam ederek bir ay sonra aynı yere gübre atılabiliyor. Böylece verimlilik de artıyor. Bu üç gruptaki teknoloji uygulamalarını, birçok alanda kullanılan teknolojilerin tarım alanında da kullanılmaya başlanması olarak adlandırabiliriz."

Verimli tarım için en büyük fırsatlar: Bilgi, teknoloji ve dijitalleşme

Özüner, kısıtlı alanda daha verimli tarım yapma konusundaki en büyük fırsatların bilgi, teknoloji ve dijitalleşme olduğunu belirterek, tarımla ilgilenen her ölçekten çiftçi grubunda literatürü çok iyi takip eden, en son ürünleri ve teknolojileri kullanan, buna göre verimli üretim gerçekleştiren bir kitle olduğunu ve Türkiye'de bu kitlenin her geçen gün arttığını kaydetti.

Türkiye'nin hala bir tarım ülkesi olduğunun altını çizen Özüner, "Çok verimli topraklarımız var. Bizim şu anki toprağımız ve suyumuza baktığımız zaman birçok ülkeye göre çok şanslıyız. Tek yapmamız gereken iyi örnekleri değerlendirip trendleri takip ederek verimliliği en yukarı seviyeye çıkaracak şekilde tarımı geliştirmek. Yurt dışında halihazırda gördüğümüz fiili örnekler var. Bunları ülkemize çok hızlı adapte edebiliriz ve problemleri hızla çözebiliriz." diye devam etti.

Pek çok sektör ve alanda, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında seçkiler sunan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalı; Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından dinlenebiliyor.