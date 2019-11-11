Son Dakika Haberleri: Geleceği nefessiz bırakıyorlar
Son Dakika Güncel Geleceği nefessiz bırakıyorlar

Geleceği nefessiz bırakıyorlar

7 saat önce

Türkiye genelinde Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşurken, Karabük'te ormanı çöplerle kirletenlere Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Geleceği nefessiz bırakıyorlar, System.String[]

Türkiye genelinde Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşurken, Karabük'te ormanı çöplerle kirletenlere Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, sosyal medyadan sert tepki gösterdi.


"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası Karabük'te 67 bin fidan toprakla buluşturulurken, piknikçilerin ormanlık alaları çöplerle kirletmesi tepkilere neden oldu. Piknikçilerin, yaklaşık bir aydır gündemde olan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına rağmen pet şişeler, plastik poşetleri dahil olmak üzere her türlü çöpü ormanlık alana atması Karabük Orman İşletme Müdürü Ataş'ın sert tepkisine neden oldu. Orman İşletme Müdürü Ataş, sosyal medya hesabından çöplerin yer aldığı fotoğrafları paylaşarak ormanları kirletenlere tepki gösterdi. Ataş, paylaşımında, "Bunları hangi insanlar atmış olabilir? Yazıktır, günahtır, hiç mi vicdanınız yok? Biz, 'Bir fidan bir nefes' diyoruz. Siz doğaya nefes aldırmıyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum" sözlerine yer verdi.


Ataş'ın paylaşımının atında çok sayıda destek yorumları atıldı. - KARABÜK

Türkiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı!
ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:43:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleceği nefessiz bırakıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]