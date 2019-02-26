Son Dakika Haberleri: Geleceği Şekillendiren Teknolojiler Imagine Tomorrow'da

Geleceği Şekillendiren Teknolojiler Imagine Tomorrow'da

1 saat önce

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) tarafından gerçekleştirilen 'Imagine Tomorrow' kapsamında inovatif girişim projeleri hayata geçme olanağı bulacak.

Geleceği Şekillendiren Teknolojiler Imagine Tomorrow'da, System.String[]
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) tarafından gerçekleştirilen 'Imagine Tomorrow' kapsamında inovatif girişim projeleri hayata geçme olanağı bulacak.

TÜBİTAK, TÜBİTAK MARTEK ve ASELSAN gibi kuruluşlarla birlikte üniversiteler, teknokentler ve kuluçka merkezlerinin de katılacağı Imagine Tomorrow'da girişimciler yapay zekadan otomasyona, tıbbi görüntüleme sistemlerinden savunma sanayii çözümlerine yönelik 50 inovatif girişimle katılacak. Bu sayede girişimciler projelerine yatırımcı ve tescil imkanı bulabilecek.

KENDİLERİNİ DÜNYAYA ANLATACAKLAR

Zirvenin ikinci günü seçilen 15 proje, EURIE sahnesinde projelerini tüm dünyadan gelen bilim insanlarına anlatma şansı bularak daha geniş kitlelere ulaşma olanağına sahip olacak. Etkinlik sonunda birçok girişimin patent, ofis, ayni ve nakdi destek ve mentörlük gibi ödüller verilecek.

PAYLAŞIM VE İNOVASYON ZEMİNİ

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt, "Bu yıl ilki düzenlenecek olan Imagine Tomorrow Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Etkinliği, girişimcilik ekosisteminin parçası olmayı hedefleyen erken aşama girişimler ve fikirlerin, önde gelen yatırım fonları, yükseköğretim kurumları ve şirketlerle bir araya geldiği bir iş fikri paylaşım ve inovasyon zemini olmak adına yola çıktı. Imagine Tomorrow 2019'un bir diğer şansı ise, dünyanın çeşitli coğrafyalarından yükseköğretim kurumlarının bir araya gelerek deneyim ve bilgilerini paylaştığı EURIE çatısı altında gerçekleştirilecek olmasıdır. Reel sektör ile akademik çevrelerin arasında kurulacak olan köprülerle aradaki uzak mesafelerin aşılması açısından önem arz eden bu iş birliğinin ilerleyen dönemlerde daha etkin olması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:52 Kaynak: DHA

İstanbul, Avrasya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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