Geleceği test ettim!

SİLİKON Vadisi'nin çılgın mucidi Elon Musk hakkında bugüne kadar bir çok yazı yazdım. Kurduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın değerinin kısa sürede dev otomotiv firmaları geçip 30 milyar doları aştığını, hem de bunu yılda yaklaşık 100 bin otomobil satarak başardığını dile getirdim. Bugün yılda milyon adetleri aşan satışlar yapan bazı markaların piyasa değerlerinin 5 milyar doların altında olduğunu da belirttim. Musk'un 2018 yılında piyasaya sunacağını açıkladığı 35 bin dolar fiyat etiketine sahip 'Model 3' için Tesla showroom'ları önünde uzun sıralar oluştuğunu, aracın kısa sürede 450 bin adetlik ön sipariş alarak tarihe geçtiğini de belirttim. Düşünün aracı fiziken görmeden, test etmeden global olarak rekor ön sipariş inanılır gibi değildi. Peki, Musk gerçekten başarılı ve vizyoner mi, yoksa tamamen bir pazarlama oyunu mu oynuyordu? İşte bu sorulara cevap bulmam için benim en popüler modelini test etmem şarttı. Bundan 6 yıl önce işadamı Ali Ağaoğlu'nun aldığı ve daha sonra üniversiteye bağışladığı Tesla'nın ilk ürettiği model olan Roadster'le kısa bir tur atmıştım ama yeterli değildi. Günümüz teknolojilerine sahip bir modeli denemem lazımdı.NASIL TEST EDEBİLDİM?Kuşkusuz Tesla Motors'un ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermediğini ve henüz bu konuda bir planının bile olmadığını düşünürsek olası bir test benim için sadece bir hayaldi. Zaten Türkiye'deki Tesla meraklılarına baktığımda da testleri ağırlıklı olarak Hollanda ve Almanya'da yaptığını görüyor, okuyordum. İşte bu noktada devreye Türkiye'de resmi distribütör çıkışlı lüks 2'nci el araç pazarının lider şirketlerden S&S Motors çıktı. S&S Motors'un daha önce Ferrari ve Maserati'nin başında olan Genel Müdürü Ferhat Albayrak, bana bu imkanı sunabileceğini söyledi. Tesla'nın bugün en popüler modeli olan S'i hem de en üst versiyonlarından biri olan P90d'yi geçtiğimiz hafta bana teste getirdi. Bu modelle ilgili izlenimlerimi, S&S'in bu aracı nereden bulduğuna dair bilgileri aktarmadan önce Tesla'nın Türkiye'deki durumunu aktarmakta fayda var. Albayrak'ın söylediklerine göre bugün Türkiye genelinde 30 adetten biraz fazla Tesla modeli varmış. Bunların ağırlığı S modeli, az sayıda da Roadster olduğunu belirtiyor. Albayrak son 1 yılda 7 adet Tesla S modeli satmış. Şu anda tüm dünyada aracı görmeden, yola çıkmadan 450 bin adet sipariş alan Model 3'ten ise Türkiye'den yaklaşık 100 kadar sipariş verilmiş. Amerika'da fiyatı 35 bin dolardan başlayacak Model 3'ün yüzde 3 elektrikli ÖTV ile fiyatının 50 bin Euro civarında olması bekleniyormuş. Düşünün ne bir servisi ne bir uzmanı olmadan bu kadar satış gerçekten ilginç.2.8 SANİYEDE 100 KMGelelim araca. Ocak ayında kapsamlı bir makyaj operasyonu geçiren Tesla Model S, 4 kapılı lüks sedan sınıfında yer alsa da tasarımı hatchback gibi duruyor. Aracın 3 farklı model seçeneği ve 2 farklı sürüş versiyonu var, önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli olarak. Benim kullandığım performans modeli olan 'S P90d' idi. Diğer versiyonları gibi yüzde 100 elektrikli olan aracın tam şarjla ve kullanmanıza bağlı olarak menzili (çok hız çok şarj) 500 kilometreye ulaşıyor. 0'dan 100 kilometreye 2.8 saniyede çıkan aracın gücü gerçekten inanılmaz. Model S elektrikli motorların en büyük avantajı "0" devirde tam tork sayesinde ağırlığına rağmen müthiş seri hızlanıyor. Bu sayede Lamborghini, Ferrari ve Porsche gibi spor otomobilleri bile dikiz aynasından görebiliyor. Hem de bunu 4 kapılı, 2.5 ton ağırlığında bir aile sedanı olarak, petrol kullanmadan yapıyor. Düşünsenize ayda en fazla 50-60 TL elektrik faturasıyla böylesine güçlü bir araca sahip oluyorsunuz. Beni araçta en çok etkileyen ise geleceğin teknolojik özellikleri oldu. Bir kere malzeme kalitesi çok üst seviyede olan aracın ne bir kontağı, ne bir el freni ne de sesi var. Aracın minyatürü şeklindeki anahtarı ile gerekirse hem kapıları, hem de ön ve arka bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Elektrikli olduğu için tamamen sessiz olan aracın lastikleri bile özel teknolojilerle sürtünme sesinden muaf tutulmuş. İçine girdiğinizde ise sizi iPad Pro büyüklüğünde dev bir tablet ekranı karşılıyor. Orta konsoldaki bu dokunmatik tabletten tüm ayarları yapabiliyor, internete bağlanabiliyor, aracın 'sunroof'unu bağajını, kapılarını veya elektrik prizi takacağınız kapağını bile açabiliyorsunuz. Aracın ön konsolunda da yine dev bir ekran var. Burda da aracın hızı, navigasyon yönlendirmesi ve otomatik pilot devredeyken çevrenizdeki araç durumunu görebiliyorsunuz.5.SEVİYE OTOPİLOTGelelim aracın beni hayran bırakan 'otopilot' özelliğine. Bu günü kadar kullandığım yarı otonom (sürücüsüz) araçlarda genelikle araç şeritleri algılıyor ve direksiyona buna göre sinyal gönderiyordu. Şeridi olmayan yollarda bu teknoloji kullanmak imkansızdı. Tesla S'te ise aracın önünde bulunan kamera ile radar, 360 derece etrafı sürekli gözetleyen ultrasonik sensörler ve GPS konum verisi donanımı ile mümkün kılınan tüm özellikler yer alıyor. Bu sayede araç öndeki araç ile mesafeyi koruyarak hızı sabitliyor, direksiyonu kontrol ederek şerit ya da öndeki aracı takip edebiliyor, sinyal vererek şerit değiştirebiliyor, hız limiti ve tabelaları tanıyıp sizi uyarıyor. Ayrıca araçta çarpışma önleyici fren ve uyarı sistemi ile otomatik paralel park sistemi de yer alıyor. Bu Tesla'nın geliştirdiği 3'üncü seviye otonom sistemi. Şu an marka 5'nci seviyeyi tamamladı. Bu seviyede yani önümüzdeki yıl piyasaya sunacağı bu teknolojide ise yok yok. Mesela sadece özel alanlarda kullanılabilecek bir özellik ile Model S takvimde belirttiğiniz yer ve saatte gelebilecek. Yani garajdan çıkıp kapı önüne ulaşacak. Kapının açılmak için çok dar olduğu noktalar için siz araçtan inince araba kendi kendini park edebilecek. Geçtiğimiz hafta demo videosu yayınlanan bu özelliklerle Model S'i şarja takmaya bile gerek yok. Kendi kendini şarja takabilecek duruma gelmiş. Yani sonuç olarak ben geçtiğimiz hafta resmen geleceği test ettim.FİYATI 110 BİN EURO'DAN BAŞLIYORTÜRKİYE'ye yurtdışından gelen bazı Tesla modellerini satan S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, "Kendimiz araç ithal etmiyoruz. Bu işe kafa yormaya kalksak daha büyük satış yaparız ama ithal etmek istemiyoruz, bu nedenle sadece bize gelen araçları satmakla yetiniyoruz. Bu arada müşterilerimizden birkaçı S&S Motors olarak bize sipariş verdi, onları da teslim ettik. Geçen yılla birlikte 7 müşterimize Tesla modelini biz sattık, daha da sipariş veren ve isteyen müşterimiz var. Fiyatlar bakımından baktığımızda Tesla modelleri ÖTV'de yüzde 3'lük dilime giriyor. En baz versiyonu 110 bin Euro gibi ama bizim sattığımız, senin test ettiğin en yüksek versiyonlar ki bunların fiyatı yaklaşık 170-180 bin Euro civarında. Ama diğer süper sporlarla karşılaştırdığında çok cazip" dedi.ALAN BAŞKA ARACA BİNEMİYORTÜRKİYE'de Tesla müşteri kitlesinin en üst seviye insanlardan oluştuğunu belirten Albayrak şunları söyledi: "Bu müşteri kitlesi zaten Ferrari, Maserati, Bentley veya Mercedes, BMW ve Audi'nin en üst modellerine sahip. Bunlar bu aracı kullandıktan sonra başka bir sedan modeline binmiyorlar. Hatta başka otomobilleri olsa da günlük hayatlarında bile sadece Tesla'yı kullanır hale geliyorlar, araçtan vazgeçemiyorlar. 2-3 ayda bir araç değiştiren müşterimiz Tesla'yı satın aldıktan sonra başka araca binemez oluyor. Elektrikli olması bir tarafa ama aracın üretim kalitesi müşteriye çok etkiliyor. Aracın 2.8 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını test eden, Tesla satın alır hale geliyor. 4 tane çok iyi sedan müşterim, Tesla aldıktan sonra başka araca binemez oldu, şimdi ben onlara yeni bir sedan modeli satamaz hale geldim, özetle Tesla bu kadar vazgeçilmezlik özelliklerine sahip araçlar yapıyor. Bu aracı alanlar zaten kanaat önderi haline geliyor. Evet resmi servisi Türkiye'de yok, araç kaza yapsa Almanya'ya yollamak zorundayız ama buna rağmen bu otomobile sahip olmak başka bir ayrıcalık. Servis konusunda da ufak tefek hususları biz hallediyoruz ama Almanya'daki ana servisle de ilişkilerimiz çok iyi, gerekli her türlü destek ve hizmeti zaten bizim kanalımızla müşterimiz çözebiliyor. Aracın sonuçta uluslararası garanti var."İNTERNETTEN SİPARİŞ ŞANSITESLA'nın aynı Apple gibi her ülkeye kendi gitmeyi tercih ettiğini, distribütörlük vermediğini kaydeden Ferhat Albayrak, "Ama şu noktada markanın ülkemizdeki satışlarında hatırı sayılı bir katkımız olsun istiyoruz. Türkiye'den müşterilerin sipariş verebilmesi için web siteleri üzerinde özel bir alan açmalarını sağladık. Artık Türkiye ile birlikte Rusya ve İzlanda'daki müşteriler, bireysel olarak bu web sitesi üzerinden de araç siparişi verebiliyor" diye konuştu.