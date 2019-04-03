Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) tarafından düzenlenen, İÇDAŞ tarafından desteklenen "Geleceği Yakala Eğitim Programı" Çanakkale
'de gerçekleştirildi.
Çağın gerektirdiği teknolojik donanımlar ve Endüstri 4.0 konusunda gençlerin ilk adımlarını atmaları için düzenlenen kodlama, 3 boyutlu tasarım ve baskı, robotik eğitim programı tamamlandı.
Türkiye'nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ tarafından desteklenen eğitime katılan gençler hazırladıkları projeleri katılımcılarla paylaşıp hünerlerini sergiledi.
İÇDAŞ İş Güvenliği Müdürü Ağah Ayhan, bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dünyada teknolojinin hızla gelişen bir hal aldığını söyledi.
Bunu yakından takip ettiklerini ve gençlerin bu konuda eğitim almaları için İÇDAŞ tarafından çeşitli desteklerde bulunduklarını anlatan Ayhan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.
Bu eğitimlerin Endüstri 4.0 denilen geleceğin ve endüstrinin dijitalleşmesi anlamında atılan ilk adımlar olduğunu vurgulayan Ağah Ayhan, şöyle konuştu:
"Bu eğitimler gençlerin önüne ışık tutmaktadır. Gelecekte meslek seçerken bu gençlerimiz buradan aldıkları eğitimle kendilerine yön verebileceklerdir. Kodlama eğitimini biraz incelediğimizde aslında gençler birazda sabırlı olmayı, analitik düşünmeyi öğreniyorlar ve olaylar arasında bağlantı kurmayı öğrendiklerini görüyoruz. Sayın genel müdürümüz Bülend Engin beyinde kodlama eğitiminin verilmesi konusunda gayret ve samimiyeti vardır. Bize her zaman yol gösterici olarak önümüzde durur. İÇDAŞ olarak gençlerin teknoloji çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz."
Tören sonunda öğrencilere başarı sertifikaları ile İÇDAŞ tarafından hazırlanan çalışma kitleri hediye edildi.