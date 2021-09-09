'Geleceği Yazan Kadınlar' iklim değişikliğine teknolojik ve inovatif çözümler arıyor

Turkcell, teknolojideki çeşitliliği ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla sürdürdüğü 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesi kapsamında iklim değişikliğine yönelik teknolojik çözümler bulunmasına destek olmak için 'İklim Fikir Maratonu' düzenliyor. Yarışmada ilk üçe giren takımlara toplam 100 bin TL para ödülü dağıtılırken, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından da girişimcilik mentorluğu sağlanacak.

Turkcell'in teknolojide çeşitliliği ve fırsat eşitliğini artırmak için TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile hayata geçirdiği 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesi kadınların daha iyi bir dünya için teknolojik çözümler geliştirecekleri 'İklim Fikir Maratonu' ile devam ediyor.

Yarışmada katılımcılar, iklim değişikliği ana başlığı altında 'Enerjinin Verimli ve Yenilenebilir Kullanımı', 'Atık Yönetimi', 'Karbon Ayak İzi Yönetimi' ve 'Sürdürülebilir Tarım' temalarında teknolojiyle geliştirecekleri çözüm fikirlerini ortaya koyacak.

Turkcell'in teknoloji üreterek fark oluşturan nesiller yetiştirmek, bu alanda girişimciliği ve istihdam kapasitesini artırmak amacıyla başlattığı 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesi, başladığı günden bu yana kadınlara girişimcilik ve teknoloji alanında istihdam fırsatları oluşturuyor.

Bugüne kadar yaklaşık 3 bin kadının dahil olduğu Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, bu yıl tüm dünyanın öncelikli sorunları arasında yer alan iklim değişikliğine çözüm üretmenin yollarını arıyor. Teknolojiyi fikirleriyle birleştiren kadınları sektöre kazandıran, birçok kadının hayatına dokunarak teknoloji alanında kariyer fırsatı sağlayan Geleceği Yazan Kadınlar programında bu yıl seçilen fikirlerin dünyaya faydalı bir oluşuma dönüşmesi de hedefleniyor.

Katılımcılara online eğitim

30 Eylül'e kadar başvuru süreci devam edecek olan maratona 18 yaşını doldurmuş tüm adaylar bireysel olarak başvurabilecekleri gibi en fazla üç kişiden oluşan takımlar halinde de başvuruda bulunabilecekler. Katılımcıların ön değerlendirme sürecinden geçebilmeleri için Geleceği Yazanlar platformundan proje fikirlerine en uygun yazılım eğitimlerinden en az birini tamamlamış olmaları gerekiyor. Yarışma kapsamında katılımcılara, projelerine ilham vermesi amacıyla 14 Eylül'de Turkcell tarafından 'iklim değişikliği' eğitimi de verilecek. İnternet üzerinden canlı yayınlanacak eğitim seminerine daha sonra Turkcell ve Geleceği Yazanlar'ın resmi YouTube hesabından da ulaşılabilecek.

Ön elemeyi geçen takımlar 45 günlük proje geliştirme aşamasından birbirinden değerli mentorlarla çalışma fırsatı yakalayacak.

Birinciye 50 bin TL ödül verilecek

Yarışmada birinci seçilen projenin sahibi takıma Turkcell tarafından 50 bin TL, ikinciye 30 TL, üçüncüye ise 20 bin TL nakit para ödülü verilecek. Dereceye giren takımlara ayrıca TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından girişimcilik mentorluğu sağlanacak. İlk üç finaliste Ankara'da bulunan TOBB ETÜ GARAJ Kuluçka Merkezi'nde 6 ay boyunca ücretsiz ofis ve altyapı hizmetlerinin yanı sıra ücretsiz eğitim ve yatay-dikey mentorluk desteği verilecek. - İSTANBUL