"Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu" ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Teknolojide çeşitliliği ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla Turkcell'in başlattığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin İklim Fikir Maratonu ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell Akademi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde gerçekleşen, iklim değişikliğine yönelik teknolojik çözümlerin yarıştığı Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu'nun ödül töreni Turkcell Küçükyalı Plaza'da yapıldı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Vekili Tamer Kıran, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Figen Kılıç katıldı.

Törende jüri değerlendirmelerinin ardından ödül almaya hak kazanan projeler açıklandı. Finali ilk sırada TeknoTeam projesiyle Hüsne Temur, Nimet Özmeral ve Semanur Erbay tamamladı. İkinci sırada Mapla projesiyle Merve Atalay, üçüncü sırada ise CH+.ai projesiyle Fatma Aouani Çöpoğlu yer aldı.

Jürinin değerlendirmesiyle belirlenen ve ilk üçe giren yarışmacılara ödüllerini Emine Erdoğan verdi.

İklim değişikliğine teknoloji ile çözüm üretme hedefi

Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu'nun birincisi olan TeknoTeam, iklim değişikliğine teknoloji ile çözüm üretme hedefiyle çalışmalar yapıyor ve 3 kişilik bir ekipten oluşuyor. Projelerini atık yönetimi alanında yapan TeknoTeam ekibi, çay atıklarını toplayıp kompozit oluşturarak biyo bazlı plastik üreten teknoloji geliştirdi. Ekip, çay atıklarının geri dönüştürülmesi için paketlerin üzerine en yakın çay atık toplama yerini gösteren karekod sistemi tasarladı.

Yarışmada ikinci olan Mapla projesi ise adını 2019 yılında kurulan Mapla Biotechnology girişiminden alıyor. Projenin sahibi Merve Atalay, kendi girişimi olan şirketi Mapla Biotechnology ile atıklardan doğada çözünebilen biyoplastik ürünler üretmeyi hedefliyor.

Yarışmada üçüncü olan CH+.ai projesiyle, biyogaz tesislerini online izleyen platform ve erken uyarı veren ve daha verimli çalışan tesisler elde edilmesi, tesislerde sık karşılaşılan verim düşüşleri ve proses arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ChanGeo projesiyle Dilek Mutlu ise oyun sektöründeki girişimci kadınları desteklemek üzere teşvik ödülünün sahibi oldu. ChanGeo (Change + Geographic) oyunuyla, geri dönüşümün artırılması ve karbon ayak izinin azaltılmasını hedefleyen Mutlu, projeyle geri dönüşümü teşvik ederken oyunlaştırma metoduyla da kullanıcılara eğlenceli ve teşvik edici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından girişimcilik mentorluğu sağlanacak

Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışmasında, "Enerjinin Verimli ve Yenilenebilir Kullanımı", "Atık Yönetimi", "Karbon Ayak izi Yönetimi" ve "Sürdürülebilir Tarım" temalarında geliştirilen fikirler yarıştı. Adaylara ayrıca ön değerlendirme sürecinde iklim değişikliği eğitimi de verildi.

Turkcell ve TOBB tarafından atanan mentorlardan yarı final süreci boyunca projeleri için teknoloji ve girişimcilik alanlarında özel danışmanlık desteği alan yarışmacılar, aynı zamanda özel eğitim toplantılarına katılarak yapay zeka ve bulut yazılım teknolojileri, yaratıcı iklim değişikliği çözümleri, fikirleri iş modeline dönüştürme ve etkili sunum teknikleriyle ilgili konularda uzman konuşmacılardan eğitimler aldı.

Maraton boyunca aldıkları eğitimlerle fikirlerini geliştiren yarışmacılar, önerdikleri yenilikçi projelerini TOBB ve Turkcell yöneticilerinden oluşan jüriye sunarak yarı final sürecini tamamladı. Mentorların özverili katkılarıyla fikirlerini geliştiren yarışmacılardan gelen 5 proje, ayrıntılı değerlendirmeler sonunda finale kaldı. Atıklardan doğada çözünebilir plastik üretiminden karbon ayak izini azaltmaya yönelik oyunlaştırılmış mobil yazılıma, tekstil atıklarını geri dönüştürerek yeniden modaya kazandıracak mobil uygulamadan biyogaz tesislerinin verimliliğini artıracak yapay zeka tasarımına kadar geniş yelpazede çözümler üreten fikirlerden oluşan projeleri inceleyen jüri, finalde ödül kazanan üç yarışmacıyı belirledi.

Turkcell tarafından verilen birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL'lik ödüllerin yanı sıra dereceye giren yarışmacılara fikirlerini hayata geçirebilmeleri için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından girişimcilik mentorluğu da sağlanacak. Ayrıca ilk üç finaliste, Ankara'da bulunan TOBB ETÜ GARAJ Kuluçka Merkezi'nde 6 ay boyunca ücretsiz ofis ve altyapı hizmeti, ücretsiz eğitim ve yatay-dikey mentorluk desteği verilecek.