Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" Kırklareli finali gerçekleştirildi.

Proje kapsamında kentte kadınlara başlangıç seviyesinde Android uygulama geliştirme eğitimi verildi. Eğitimde öğrendikleri bilgileri kullanan girişimci kadınlar, tasarladıkları projelerini jüri değerlendirmesine sunuldu.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel ve jüri üyelerince yapılan değerlendirmede, Nilüfer Silemek tarafından hazırlanan proje birinci seçildi.

Altıntel, projesiyle birinci olan Silemek'in İstanbul'da yapılacak bölge finallerinde katılacağını söyledi.

Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını ifade eden Altıntel, "Kaybedenin olmadığı bu eğitim ve proje geliştirme safhalarında kadınlarımızın kolektif çalışmaları ve ortaya koydukları ürünler bizim gurur kaynağımız oldu. Kadınlarımız açısından eşsiz bir fırsat olan bu projenin hayata geçirilmesinde büyük pay sahibi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize, 'güçlü kadın, güçlü gelecek' şiarıyla TOBB bünyesinde çalışmalarına devam eden Kadın Girişimciler Kurulumuza ve geleceğe yatırım yapma konusunda özveriyle hareket eden Turkcell ailesine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılara sertifikaları verildi.