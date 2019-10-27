Son Dakika Haberleri: "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"
Son Dakika Güncel 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'

"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"

1 saat önce

Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" Kırklareli finali gerçekleştirildi.

Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" Kırklareli finali gerçekleştirildi.

Proje kapsamında kentte kadınlara başlangıç seviyesinde Android uygulama geliştirme eğitimi verildi. Eğitimde öğrendikleri bilgileri kullanan girişimci kadınlar, tasarladıkları projelerini jüri değerlendirmesine sunuldu.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel ve jüri üyelerince yapılan değerlendirmede, Nilüfer Silemek tarafından hazırlanan proje birinci seçildi.

Altıntel, projesiyle birinci olan Silemek'in İstanbul'da yapılacak bölge finallerinde katılacağını söyledi.

Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını ifade eden Altıntel, "Kaybedenin olmadığı bu eğitim ve proje geliştirme safhalarında kadınlarımızın kolektif çalışmaları ve ortaya koydukları ürünler bizim gurur kaynağımız oldu. Kadınlarımız açısından eşsiz bir fırsat olan bu projenin hayata geçirilmesinde büyük pay sahibi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize, 'güçlü kadın, güçlü gelecek' şiarıyla TOBB bünyesinde çalışmalarına devam eden Kadın Girişimciler Kurulumuza ve geleceğe yatırım yapma konusunda özveriyle hareket eden Turkcell ailesine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da "Kasap et, koyun can derdinde" dedirten kaza kamerada
29 Ekim'de İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı Meclis'te bir araya gelemeyen siyasileri aynı karede buluşturan düğün Son dakika: Trump'ın açıklamalarına dakikalar kala Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik Bağdadi açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 15:33:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]