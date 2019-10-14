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Son Dakika Güncel 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin Erzurum finali yapıldı

'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin Erzurum finali yapıldı

59 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile 24 ille eş zamanlı başlatılan, 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin Erzurum finali gerçekleştirildi.

'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin Erzurum finali yapıldı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile 24 ille eş zamanlı başlatılan, 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin Erzurum finali gerçekleştirildi.


Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve ETSO Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell koordinasyonunda düzenlenen eğitimlerde başarılı olanlar jürinin değerlendirmesi sonucu belli oldu.


Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin ETSO'da düzenlenen final programına, ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kağan Koray Ayten, Turkcell adına jüri üyesi Abdulkerim Şahin, Eğitmen Ayşenur Toprak ve eğitim alan bayan kursiyerler katıldı.


ETSO'daki programda, Erzurum finaline kalan kursiyerlere başarı belgeleri verildi. Finalistler, teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen projenin Türkiye finalinde başarılı olmak için yarışacaklar. - ERZURUM

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:58 Kaynak: İHA
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