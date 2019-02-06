Geleceğim Ellerinde Projesiyle Çocuklar Keyifli Vakit Geçirdi

Erzincan'da Aile,Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda kalan çocuklar Bakanlığın başlatmış olduğu "Nesiller Buluşuyor" projesi altında İl Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğim Ellerimde" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Erzincan Huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler.

Erzincan'da Aile,Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda kalan çocuklar Bakanlığın başlatmış olduğu "Nesiller Buluşuyor" projesi altında İl Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğim Ellerimde" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Erzincan Huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyarette çocuklar yaşlılar ile birlikte satranç ve mangala oynayarak, kanaviçe işleyerek, tef çalarak beraberinde farklı etkinlikler gerçekleştirerek keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiler



İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ve daha önce farklı meslek gruplarının tanıtıldığı "Kariyer Günleri" kapsamında Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk ve iki avukat eşliğinde koruma ve bakım altında bulunan tüm çocukların katılım sağladığı projede, çocuklara kendilerini tanıtarak yapmış oldukları meslek ile ilgili bilgi verip ve çocukların meslek ile ilgili merak ettiği soruları cevaplandırdılar.



İl Halk Kütüphanesinin göndermiş olduğu gezici kütüphane aracı, koruma ve bakım altında kalan tüm çocukları düzenli olarak ziyaret ederek çocukların farklı kitaplarla tanışmasını sağlıyor. Çocuklarda kütüphane ve kitap okuma bilincinin oluşması amacıyla günlük yaşam programı dahilinde kitap okuma saatleri düzenleniyor ve aylık olarak en çok kitap okuyan çocuklar ödüllendirilerek okuma alışkanlığının devamlılığının sağlanması amaçlanıyor. İl Halk Kütüphanesi' nin düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında çocuklar kütüphane ziyareti gerçekleştirip kütüphanede eğlenceli vakit geçirdiler. - ERZİNCAN

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