GELECEĞİMİN SORUMLULUĞU YAŞAMA SANATI PROJE TASARIM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ DAĞITILDI - Son Dakika

Gençler İçin İyilik Derneği'nin ilk kez düzenlediği Geleceğimin Sorumluluğu Yaşama Sanatı Proje Tasarım yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Gençler İçin İyilik Derneği'nin 81 ilden üniversite öğrencilerine yönelik sanat, çevre, bilim dallarında düzenlediği Geleceğimin Sorumluluğu Yaşama Sanatı Proje Tasarım yarışması sonuçlandı. 100 öğrencinin katıldığı yarışmada başarılı bulunan 16 öğrenci düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde düzenlenen ödül törenine Gençler İçin İyilik Derneği Başkanı Ayşen Laçiner, yarışmanın ana sponsoru Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutluğ, Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi Başkanı Prof. Dr. Berat Bir, derneğin kurucularından sanatçı Tamer Levent de katıldı.

Törende Gençler İçin İyilik Derneği Başkanı Ayşen Laçiner bir konuşma yaparak, Her ne olursa olsun kafası karışıksa insanın, gönlü kırılmışsa veya kendini ifade edemiyorsa, her ne sebepten kıyıya vurmuşsa; kıyıya vuran deniz yıldızlarını görüp de görmezden gelmeyelim. Birbirimizi en temiz, en berrak, en temiz sulara atalım, var olup, var etmeye devam edelim. Bu amaçla tam da pandemi döneminde Gençler İçin İyilik Derneği'ni kurduk ve gençlerimize destek olmak için projeler ürettik. Bu projelerde gençlerin ders araç gereçlerine katkıda bulunmak, onların okumaları için ihtiyaçlarını görmek ve desteklemek vardı. Biz balık vermedik, biz burs vermedik, biz proje ürettik. Bugün de bu ürettiğimiz projelerden biri olan yarışmamız için bir araya geldik. 81 ilden üniversitelerden öğrenciler yarışmaya katıldılar. Her biri kendini nasıl ifade etmek istiyorsa öyle ifade etti. Kimi şiiriyle, kimi hikayesiyle, kimi bilimsel projesiyle, kimi de sözünü müziğini kendisinin yaptığı şarkısıyla ifade etti. Çünkü özgürlük gelişmektir, özgürlük aslında kendini olduğu kadar başkalarına da saygı duymaktır. Bu anlamada özgürleşen gençlerle, üreten gençlerle var olup, var etmeye devam edeceğiz dedi.

ÖDÜL ALANLAR

Yarışmanın birincisi, NYSA Antik Kenti belgesel projesiyle ile Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema öğrencisi Ayten Betül Yumak ve Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema öğrencisi Emre Öner, yarışmanın ikincisi kendi beste ve müzik parçası ile Var Oldukça Değerlisin projesiyle Biruni Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar ve Teknikleri öğrencisi Muharrem Yılmaz, yarışmanın üçüncüsü Çevre ve Geri Dönüşüm projesi ile ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi Nigar Afandiyeva oldu.

Mansiyon almaya Çöplükte Hayat Hikayesi projesi ile İnönü Üniversitesi, Sosyoloji öğrencisi Elifnur Polat ve Genç İşsizlik ve Türkiye'nin Staj Sorunu projesi ile ODTÜ, Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Ragıp Çavdar hak kazandı.

Doğaya ve Çevreye Saygı Ödülü'nü Pandemi Sürecinde Sokak Hayvanları projesi ile Marmara Üniversitesi, Bilgi Belge Yönetimi öğrencisi Doğukan Özyolu ve Düşünmeyi Öğrenen Sokak Köpeği projesi ile Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencisi İsmail Kaya aldı. En İlham Veren Proje Ödülü'nü ise Kilitli Kelebek projesi ile İstanbul Arel Üniversitesi, Beslenme ve Diyetisyenlik öğrencisi Melisa Şahinler, En Özgün Proje Ödülü'nü Afro-Türkler projesi ile Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar, Fotoğrafçılık öğrencisi Osman Sadi Temizel kazandı.

Törenin ardından yarışmada birincilik ödülünü kazanan Betül Yumak ve Emre Öner ile ikincilik ödülü kendi bestesiyle kazanan Muharrem Yılmaz kısa açıklamalarda bulundu.

Betül Yumak, Proje aslında Emre arkadaşımın çok önceden tasarladığı bir projeydi. Ben biraz daha teknik olarak bu projeye yaklaştım. Amacımız, tarihimize, antik kentlerimize, bilinmeyen bütün değerlerimize farkındalık yaratmaktı dedi.

Emre Öner ise, Türkiye'de tanınmış birçok antik kent vardı, tanınmayan daha az ziyaret edilen antik kentler vardı. Tanınmayanların da en az tanınanlar kadar değerli olduğunu göstermek istedik. Bu projeye inandık, gençlere de inanlar bu projeyi destekledi. Bundan sonraki hayaller aslında her zaman belgeselden devam etmekti ama gerek pandemi süreci, gerek şartlar bizi zorlaşmıştı. Biraz sekteye uğramıştı projeler. Şimdi bu motivasyonla bundan sonra da belgesellere devam etmek istiyoruz diye konuştu.

Yarışmada kendi bestesiyle ikincilik ödülü kazanan Muharrem Yılmaz ise, Yarışmaya katılmama dernek başkanı aynı zamanda benim hocam olan Ayşen Hoca vesile oldu. Kendi şarkılarımı yazdığımı biliyordu. Yazdığım bu şarkıda onun bana umut verdiğini söylemiştim, o yüzden bu şarkıyla bu yarışmaya katılmak istedim daha çok anlamı olsun diye şeklinde konuştu.