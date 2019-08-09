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Geleceğimiz sporla şekilleniyor

35 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukları spor ve sanata yönlendirmeleri için ebeveynlere çağrıda bulundu.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukları Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ve sanata yönlendirmeleri için ebeveynlere çağrıda bulundu.

Başkan Alinur Aktaş, yaz spor okullarında yüzme eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi. Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede alt yapı ve üst yapı hizmetlerimize devam ederken, sportif faaliyetleri de önemsiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, özellikle yaz tatilinde sporla ilgilenmeleri hedefiyle önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Yaz spor okullarının bu yıl 17 Haziranda başladığını söyleyen Başkan Aktaş, "Sporu bir yaşam felsefesi haline dönüştürmeyi ve çocukların en az bir spor veya sanat dalıyla ilgilenmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Spor okullarına katılanlar arasında sporla profesyonel anlamda ilgilenebilecek çocukları da şehrimize ve ülke sporumuza kazandırmak istiyoruz. Anne ve babaları çocuklarını spora yönlendirmeye davet ediyorum. Çocuklarımız yaz spor okullarında temel eğitimlerini alarak hem yeni arkadaşlar ediniyor, hem de uzman eğitmenlerle keyifli anlar geçiriyor. Aileler de bu eğitimleri izleyebiliyor" diyerek gençlere yönelik yatırımların önemini vurguladı.

Başkan Aktaş, 4 dönemde gerçekleştirilen yaz spor okullarının ilk dönemine yaklaşık 1800, ikinci dönemine 2000 civarında kişinin katıldığını ve yoğun ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Halen devam eden 3. dönemiyle birlikte 4 bini aşkın çocuğun eğitim aldığı yaz spor okullarında, 4. dönemin ise 27 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, Engelliler Şube Müdürlüğü'nün dezavantajlı gruplar için düzenlediği spor faaliyetlerinin de yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Yaz spor okulları bünyesinde basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, güreş, kano, karate, masa tenisi, satranç, tenis, okçuluk, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında eğitimler veriliyor. - BURSA
Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
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