Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu

26.03.2022 10:30

Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu Büyük umutlarla oluşturulmak istenen orman, keçilere yem oldu Sivas'ın Ulaş İlçesi Karacalar köyünde orman oluşturmak için dikilen fidanlar, çobanlar tarafından otlatılan keçilerle yok edildi.

Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu

Büyük umutlarla oluşturulmak istenen orman, keçilere yem oldu

SİVAS - Sivas'ın Ulaş İlçesi Karacalar köyünde orman oluşturmak için dikilen fidanlar, çobanlar tarafından otlatılan keçilerle yok edildi.

Ulaş İlçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Karacalar Köyünde, büyük umutlarla yeşertilmek istenen orman keçilere yem edildi. Köy eski muhtarı Erdal Cengi, kendi muhtarlığı döneminde köyde bulunan Karacalar barajının kenarına ormanlık alan oluşturmak istedi. Yaklaşık 150 dönüm bir alanı ağaçlandırabilmek için dönemin Ulaş İlçe kaymakamına başvurarak yardım talebinde bulundu. Bu talebe kayıtsız kalmayan kaymakam 1 tır dolusu çam, badem ve çeşitli fidanları temin ederek işe koyuldu. Büyük heveslerle kurulacak orman için kamuda çalışan memur, öğretmen ve öğrencilere kadar herkes elini taşına koyarak fidanların dikimi gerçekleştirildi. Alanın etrafı tel çekilerek koruma altına alındı. Fakat köyün etrafında ki koyun ve keçi çobanları telleri yerinden sökerek hayvanlarını fidelerin dikildiği alanda otlattı. Bin bir zahmetle dikilen fideler keçi ve koyunlara yem oldu, 150 dönüm alandan geriye sadece 10-15 adet çam fidesi kaldı.

"Bu çamların adam boyunu geçmesi lazımdı"

Karacalar köyü eski muhtarı Erdal Cengi, çobanlarla baş edemediklerini söyleyerek, "Burası barajın kenarında bir boşluk alan, köyümüze ait aşağı yukarı 150 dönüm yer. Biz kaymakam beyle anlaşma yapıp 1 tır çam, badem ve değişik fideler getirdik. Kamuda ne kadar memur, öğrenci varsa buraya getirdi köylüyle beraber hevesle diktik. Dikeli 8 seneyi geçti, biz kenarlarını telleyip koruma altına aldık. Ama çobanlarla ne biz nede jandarma baş edemedik adamlar gecenin birinde gelip yayıyordu. Yaylımdan dolayı birkaç ağaç kalmış, büyüyenlerin kafalarını davarlar yemiş. Bu çamların adam boyunu geçmesi lazımdı. Sadece 2 sıra çam kalmış" dedi.

"Aileler gölgesinde piknik yapsınlar istedik"

Erdal Cengi, alanın yeniden ağaçlandırılmasını isteyerek "Tam bir tır fide getirdik hatta ben kendi traktörümle zemini burguyla delip 2 depoda mazot yaktım. Şimdi biz bunu neden yaptık, neden ağaçlandırmaya çalıştık. Vatandaş şehirden ailesiyle geliyor piknik alanı yok. Barajın etrafında bir ağaç yok. Gelsinler burada gölgesinde piknik yapsınlar dedik olmadı. Ben bu işe çok kızıyorum çok acıyorum bu ağaçlara çok canım sıkılıyor. Ne söylesek para etmez bu çobanlara, telleri de sökmüşler. Ama ben buranın yeniden ağaçlandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu
Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu
Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu

YORUMLAR
500
Sivas'ta öğretmenler, görev yaptıkları okula kendi imkanlarıyla kütüphane kazandırdı Sivas'ta öğretmenler, görev yaptıkları okula kendi imkanlarıyla kütüphane kazandırdı Zara'da vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı Zara'da vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı

Hisarcık, piknik, Sivas, Ulaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:25 Kayseri'de maden ocağında göçük yaşandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
10:24 TRT World'un yayınladığı İstanbul'daki küçük Suriye videosu tepki çekti: Video yayından kaldırıldı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:42:10. #1.11#
SON DAKİKA: Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement