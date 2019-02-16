Geleceğin 7 Robotu Artık Aramızda

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, romanlarda okuduğumuz robotlar artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor.

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, romanlarda okuduğumuz robotlar artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor. Son dönemde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte robotları daha çok görür olduk. Biz de bugün sizlere geleceğin robotları olarak görülmesine rağmen, şimdiden hayatımıza girmiş robotlardan bahsedeceğiz.

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