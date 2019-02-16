Geleceğin 7 Robotu Artık Aramızda
58 dakika önce
Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, romanlarda okuduğumuz robotlar artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor.
Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, romanlarda okuduğumuz robotlar artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor. Son dönemde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte robotları daha çok görür olduk. Biz de bugün sizlere geleceğin robotları olarak görülmesine rağmen, şimdiden hayatımıza girmiş robotlardan bahsedeceğiz.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:14 Kaynak: Youtube
2 Hafta Önce Vizyona Giren Organize İşler 2 Filmi Netflix'te Yayınlanmaya Başladı
Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim
Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı
Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı