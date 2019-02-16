Son Dakika Haberleri: Geleceğin 7 Robotu Artık Aramızda

Geleceğin 7 Robotu Artık Aramızda

58 dakika önce

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, romanlarda okuduğumuz robotlar artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor.

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, romanlarda okuduğumuz robotlar artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor. Son dönemde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte robotları daha çok görür olduk. Biz de bugün sizlere geleceğin robotları olarak görülmesine rağmen, şimdiden hayatımıza girmiş robotlardan bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:14 Kaynak: Youtube

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