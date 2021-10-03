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Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek - Son Dakika

Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek

03.10.2021 10:30
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KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan 4 yıllık 'Adli Bilimler' bölümü, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk olma özelliği taşıyor.

KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan 4 yıllık 'Adli Bilimler' bölümü, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk olma özelliği taşıyor. İlk yılda 40 öğrenciye eğitim verileceğini söyleyen Adli Bilimler Bölümü Başkanı Dr. Harun Şener, "Mezun olacak öğrenciler çok geniş yelpazede iş imkanına sahip olacak, adli vakalarla karşılaşılan tüm birimlerde adli bilimcilere ihtiyaç var" dedi.

Türkiye'de ilk kez Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Adli Bilimler Bölümü açıldı. Bu yıl eğitime başlayacak olan bölüme 40 öğrenci kayıt yaptırırken, mezun olduklarında öğrenciler devlet üniversitesinden mezun olan ilk adli bilimciler olacak. KSBÜ 4 yıllık lisans bölümüyle Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu alanlardan olan adli bilimci yetiştirilecek. Mezun olan öğrenciler ayrıca, polis ve jandarmanın olay yeri inceleme ekiplerinin yanı sıra kriminal birimler, adli tıp kurumu, adli vakalarla karşılaşılan tüm birimlerde görev alabilecekler.

KSBÜ Adli Bilimler Bölümü Başkanı öğretim üyesi Dr. Harun Şener, Türkiye'de ilk olan bölüm için heyecanlı olduklarını söyledi. Öğrencilere kriminalistik, toksikoloji, genetik, olay yeri inceleme, balistik gibi birçok bilim dalından yararlanarak suçlunun tespitini yapabildikleri eğitimler vereceklerini ifade eden Şener, "Bu yılki eğitim-öğretim yılında 40 öğrencimizle eğitimlerimize başlıyoruz. Çerçeve bir eğitim planlıyoruz. Çok heyecanlıyız. İlk iki yıl öğrencilerimize genel olarak adli bilimler nedir ve adli bilimlerin alt birimleri olan adli psikoloji, adli sosyoloji, adli sosyal bilimler, adli fen bilimleri, adli kriminalistik, adli toksikoloji ve adli genetik gibi genel bilgiler vereceğiz. Üçüncü ve 4'üncü sınıftan sonra ise tamamıyla spesifik olarak öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri olayları temsil edici nitelikte laboratuvar uygulamaları planlıyoruz" dedi.'GENİŞ BİR YELPAZEDE İŞ İMKANINA SAHİP OLACAKLAR'Adli bilimlerin kapsadığı alanlar hakkında bilgiler veren Dr. Harun Şener, öğrencilere olay yeri incelemede adli kimya, adli toksikoloji, uyuşturucu ve ya patlayıcı madde analizi, ateşli silah artığı analizi, babalık tayinleri veya olay yerinde bulunan bir meyvedeki diş izinden hırsızın ya da kişinin tespiti gibi incelemelerin nasıl yapılacağını anlatacaklarını söyledi. Bunları yaparken hangi cihazların kullanılacağını ve bunların mantığını öğretmeyi amaçladıklarını da kaydeden Şener, "Mezun olacak öğrenciler çok geniş bir yelpazede iş imkanına sahip olacak. Polis ve jandarmanın olay yeri inceleme ve kriminal birimlerinde, adli tıp kurumunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde, adli vakalarla karşılaşılan tüm birimlerde adli bilimcilere ihtiyaç var. Aynı zamanda özel bilirkişilik yapma imkanları da olacak. Sonuçta buradan mezun olacak öğrencilerimiz, ülkemizdeki usta çırak ilişkisine göre değil, tamamıyla bu işin teorik ve laboratuvar bilgisiyle harmanlayarak sahaya çıkacak. Bunu bir polis ya da jandarma olarak düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.'BİLİMSEL ALTYAPI'Üniversitede verecekleri eğitimlerle Türkiye'de uzun yıllardır süre gelen usta çırak ilişkisini ortadan kaldıracaklarını ifade eden Şener, şunları söyledi:

"Tamamıyla bilimsel bir altyapı çerçevesinde öğrencilerimizi yetiştirmeyi planlıyoruz. Lisansın yanı sıra bu sene ilk defa 30 kişilik bir tezsiz yüksek lisans kontenjanı açtık. 27 kişilik başvuru oldu. Bu bizim için çok sevindirici. Her insanın içinde bir adli bilimci ruhu var. Kiminin başına kötü bir olay gelmiş oradan adli bilimlere merak sarmış, kimi kitaplardan ve filmlerden merak sarmış. Bu yüzden herkesin içindeki adli bilimler ruhunu pekiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız."


Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek
Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek

Adli Tıp, Türkiye, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek - Son Dakika


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