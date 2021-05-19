Geleceğin adli bilimcilerini yetiştirecek üniversite programı bu yıl açılacak - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Türkiye'de güvenlik birimlerinin ihtiyacının karşılanması amacıyla geleceğin adli bilimcilerini yetiştirecek.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2019 yılının haziran ayında kurulan Adli Bilimler Bölümünde eğitime başlanmasıyla ilgili süreç devam ediyor.

Türkiye'deki devlet üniversitelerinde adli bilimler alanında kurulan ilk program olan ve 3 öğretim üyesi atanan 4 yıl süreli bölüm, 2021-2022 akademik yılında eğitim vermeye başlayacak.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, AA muhabirine, Türkiye'de suçla mücadelede polis ve jandarma kriminal birimlerinin delil topladığını, bunların değerlendirilmesi, analizlerin yapılması ve raporlanmasının ise adli tıp kurumlarınca gerçekleştirildiğini söyledi.

Dünyada suçun şekli, türü ve tarzının değiştiğini, yeni suç türlerinin ortaya çıktığını, buna bağlı olarak da Türkiye'de yeni bir meslek grubuna ihtiyaç duyulduğunu belirten Kavuncu şöyle devam etti:

"Suçla mücadelede dünyanın önde gelen ülkeleriyle aynı hızda hatta bir adım önde olmamız gerekiyor. İleri teknolojide birtakım cihazların kullanılması artık elzem oldu. Bu anlamda bu ihtiyacı görerek yeni bir meslek grubuna özgün üniversitemizde bölüm açtık. Bu yıl Adli Bilimler Bölümüne ilk öğrencilerimizi almış olacağız. Bu bölümümüzde hukuka yardımcı olmak amacıyla delillerin toplanması ve bunların analiz edilmesi anlamındaki çalışmaların yapılması amaçlanıyor. Eğitim alacak öğrencilerimiz delillerin olay yerinden toplanmasından analizine kadar bu alandaki her şeyi öğrenecek."

"Çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz"

Prof. Dr. Kavuncu, öğrencilere fiziksel, balistik, kimyasal, genetik incelemelerle cesetler üzerinde araştırmalara ilişkin temel bilgiler aktarılacağını dile getirdi.

Öğretilecek adli psikoloji, adli sosyoloji ve temel hukuk bilgileriyle suçun önlenmesi konusunda da çalışmalar yapılabileceğini anlatan Kavuncu, "Biz bunun Türkiye'de bu ilk olmakla birlikte çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz." dedi.

Kavuncu ayrıca bir uygulama merkezi kurmayı planladıklarını belirtti.

Bu merkezin, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmesi ve bölgeye hizmet vermesi bakımından önemli işlev göreceğine dikkati çeken Kavuncu, "Çünkü artık suç oranlarının yükselmesi ve delillerin artması nedeniyle adli tıp kurumlarında ciddi birikimler meydana geliyor ve bazen bu da zaman uzamalarına neden oluyor. Yerinde hizmetle çok daha hızlı bir şekilde tetkik edilebilecek." diye konuştu.

Kavuncu, adli bilimci olarak mezun olacakların öğrencilerin "suç bilimci, suç uzmanı, toksikoloji uzmanı" diye nitelendirilebileceklerini sözlerine ekledi.