Son Dakika Haberleri: Geleceğin Adli personelleri Kızılcahamam'da yetişecek
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Geleceğin Adli personelleri Kızılcahamam'da yetişecek

1 saat önce

Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler için yeteneklerini geliştirebilmeleri amacıyla duruşma salonunu temsil eden 'Adalet Alanı' açıldı.

Geleceğin Adli personelleri Kızılcahamam'da yetişecek, System.String[]

Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler için yeteneklerini geliştirebilmeleri amacıyla duruşma salonunu temsil eden 'Adalet Alanı' açıldı.


Kızılcahamam'da 27 yıldır tecrübeli kadrosu ve başarılı öğrenci profili ile eğitim-öğretime devam eden İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yenilikçi anlayışı ile Kızılcahamam'ın eğitim ortamına değer katmaya devam ediyor. Okulda bir sınıfta, duruşma salonunu temsil eden "Adalet Alanı" açıldı. Temsili duruşma salonunda öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi sağlanıyor. Böylece üniversite eğitimine giden yolda doğru adımların atılması planlanıyor.


Geleceğin adli personellerinin yetiştirilmesi hedeflenmekte


Okul Müdürü Mustafa Özgören'in yaptığı açıklamada ise; "2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile 10. sınıf düzeyinde öğrenci alımına başlayan 'Adalet' alanı ile Kızılcahamam'da geleceğin adli personellerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İlerleyen yıllarda farklı dallarla da genişletilmesi düşünülen Adalet alanının Kızılcahamam'a hayırlı uğurlu olmasını ve eğitim öğretim yılının okulumuzun personel ve öğrencilerine başarılar getirmesini dilerim" sözlerini kullandı. - ANKARA

Anadolu Lisesi, Kızılcahamam, Sina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
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