Geleceğin "Ahi Hekimleri" Ulusal Tıp Kongresinde Buluştu

Ahiliğin engin ve evrensel prensiplerini öğrenerek eğitim hayatlarını sürdüren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, 3. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nda bir araya geldi.

Ahiliğin engin ve evrensel prensiplerini öğrenerek eğitim hayatlarını sürdüren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, 3. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nda bir araya geldi.



Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki sempozyumda öğrenciler, 12 sosyal sorumluluk projesi ve 13 araştırma grubu çalışmasının sözlü sunumunu gerçekleştirdi.



Farklı üniversitelerden öğrencilerin de katkı sunduğu çalışmalara, Ahi Hekimler Gelişim ve Düşünce Topluluğu Başkanı Beyza Nur Demir ve Tıp Bilimleri Araştırma Topluluğu Başkanı Betül Sulubulut ile fakülte öğretim üyeleri danışmanlık yaptı.



Sempozyumun açılışında konuşan AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite senatosunun aldığı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayladığı kararla tüm fakülte ve bölümlerde Ahilik dersleri verildiğini aktardı.



Geleceğin hekimlerinin Ahiliğin evrensel prensipleriyle yetişmesini önemsediklerini vurgulayan Karakaya, iyi bir hekimin sadece tıbbi bilgi ve beceriler edinmesinin yanında iyi bir insan olması, yüksek ahlaki değerler ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.



AEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri sempozyumda dönem bir, iki ve üçte okuyan 218 öğrenci ve 25 danışman öğretim üyesinin aktif görev aldığını dile getirdi.



Sempozyum kapsamında 13 araştırma ve 12 sosyal sorumluluk projesi grubu oluşturulduğunu anlatan Karahocagil, eğitim öğretim dönemi boyunca danışman öğretim üyeleri nezaretinde çalışma yürütüldüğünü aktardı.



Bu sempozyumu tıp eğitimi müfredatının bir tamamlayıcısı olarak planladıklarını belirten Karahocagil, "Organizasyondan sunumlara kadar her aşamasını öğrencilerimiz gerçekleştirdi. Onların sosyal sorumluluk bilinci ve bilimsel metodoloji tecrübesini birlikte kazanmalarını hedefliyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz." dedi.



Sempozyumun açılışına YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Kırşehir Sağlık Müdürü uzman Dr. Suat Türkoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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