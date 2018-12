Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor" Projesi Kitap Oldu

Geleceğin akademisyenlerinin isimlerini duyurmak için yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin çalışmaları kitap haline getirildi. Türkiye 'nin her yerinden farklı üniversitelerden öğrencilere ulaşılarak danışman hocaları ile birlikte yaptıkları çalışmaları yayınlandı.İletişim Bilimleri Profesörü ve Aile İçi İletişim Uzmanı Prof.Dr. Eda Balkaş Erdoğan tarafından başlatılan bu projede, iletişim alanında yüksek lisans ve doktora yapan gençlerin bu çalışmaları Eğitim Yayınları tarafından kitap haline getirildi. Erdoğan, "Gençlerin önünü açmak, onların sesi olmak istedik. Yaptıkları çalışmaların yayın haline gelmesi, hem kendilerine güvenlerini pekiştirir, hem de bizler gibi alanın önemli Profesörleri, hocaları tarafından önemsendiklerini gösterir. Onlar geleceğin akademisyenleri, geleceğimiz. Bu proje benim için çok mühimdi. Her yıl tekrarlanacak olması da ayrıca önemli. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden çalışmaları ile bu yaşta bölüm yazarı olan gençlerimizi ve onları yetiştiren hocalarını tebrik ediyorum. Gençlerimizin çalışmalarından oluşan bu kitap tüm üniversitelerde özellikle yüksek lisans ve doktora programlarında okutulacak nitelikte bir çalışmadır. Kitapta Galatasaray Üniversitesi Yalova Üniversitesi, Ege Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve danışman hocalarının eserleri yer alıyor. Her sene farklı bir konuyla yayınlanacak kitapların genel başlığı Geleceğin Akademisyenleri olacak. Bizler editörler olarak genç akademisyenlerin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi. - YALOVA