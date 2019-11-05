"Geleceğin Akıllı Çeliği" halka arz oluyor

'Yükselen Çelik' halka arzında geri sayım başladı. 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplayacak olan Yükselen Çelik, sermaye artırımıyla elde edeceği kaynakla hedeflediği büyümeyi gerçekleştirmek üzere, katma değeri yüksek Vasıflı Çelikler grubunda "geleceğin akıllı çeliği" olarak adlandırdığı patentli ve tasarım ürünlerine yenilerini ekleyerek yurt içindeki pazar payını arttırmayı planlıyor.



Vasıflı kalıp çelikleri pazarında yüzde 14'lük paya sahip olan Yükselen Çelik gerçekleştireceği halka arzla, yatırımcıların çelik sektörünün katma değerli bölümündeki büyümeye ortak olabilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. 7-8 Kasım 2019 tarihleri arasında talep toplama sürecine girecek olan firma, yüzde 42'lik sermaye artırımı yoluyla hisselerinin yüzde 29,58'ini halka arz etmeyi planlıyor. Pay başına halka arz fiyatı 5,40 TL olarak belirlenen Yükselen Çelik'in halka arz sürecine, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.



Halka arz ile geçmişten gelen başarılı operasyonunu daha da geliştirmeyi planlayan Yükselen Çelik, elde edeceği kaynakla makine ekipman yatırımı yaparak, mevcut durumda düşük olan finansal borcunu daha da azaltacak ve işletme sermayesini kuvvetlendirerek, "geleceğin akıllı çeliği" olarak da nitelendirilen patentli ve tasarım ürünlerine yenilerini ekleyerek yurt içinde pazar payını arttırmayı hedefliyor. Yüksek katma değerli ürünleri ile niş bir pazara hitap eden firma, başta otomotiv ve otomotiv yan sanayi olmak üzere savunma, gemi, makine ve kalıp sanayilerine yönelik vasıflı çelik ihtiyacına cevap veriyor.



65 yıllık aile deneyimi ve yüzde 100 yerli sermaye



Halka arz dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, 65 yıllık aile deneyimi ve Türkiye'nin 43 yıllık köklü vasıflı çelik tedarikçilerinden biri olan firmanın, vasıflı kalıp çeliğinde yüzde 14'lük payla, pazarın öncü markalarından biri olduğunu hatırlattı. Göktürk, "Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olan Yükselen Çelik'in bu girişiminin diğer firmalara örnek olacağına ve piyasaların hareketlenmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Halka arzla birlikte hedefimiz yatırımcılarla birlikte bu pazar payını daha da yukarı çekmek" dedi.



Katma değerli ürünlerle pazar büyüyecek



Yükselen Çelik'in hedeflerine yönelik açıklamalarda bulunan Yükselen Çelik CEO'su Barış Göktürk ise, firmanın sermaye artırımından sağlayacağı kaynakla katma değerli ürün gamını genişleteceğini belirtti. "Çelik sektöründe teknolojik dönüşümün öncüsüyüz" diyen Barış Göktürk, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye çelik pazarının çoğunluğunu inşaat ve yapısal çelikler oluşturuyor. Bizim bulunduğumuz vasıflı çelik sektörü ise takım çelikleri ve özellikle de kalıp çeliği kısmı ile çok geniş ve büyüyen bir pazar. Bu alan, Türkiye'de yaklaşık 70 bin ton civarında. 35 bin tonu takım çeliği, kalıp çeliği; 35 bin tonu da alaşımlı kalıp çeliklerinden oluşuyor. Türkiye 37 milyon tonluk bir çelik pazarına sahipken, bunun sadece çok küçük bir kısmı katma değerli çeliklerden oluşuyor. Oysa 15 yıl önce böyle bir pazardan söz etmek bile olanaksızdı. Bu alan, katlanarak büyümeye devam ediyor. Yıllık 25 bin ton civarında çelik işliyoruz ve satıyoruz. Otomotiv, makine, kalıp ve savunma sanayi gibi sektörler yalnızca kendilerine yetebilen değil, ihracat yapabilen konuma geldiler ve bu sektörler bizim ürettiğimiz katma değerli ürünleri de kullanıyor. Bu sektörlerin ihracat rakamları büyüdükçe, Yükselen Çelik gibi şirketlerin satış rakamları artacaktır."



Sermaye Piyasalarıyla birlikte büyüyeceğiz



Barış Göktürk aynı zamanda, "2016'dan 2018'e TL bazında %135 ciro büyümesi gerçekleştirdik. Bundan sonra Sermaye Piyasalarıyla birlikte büyüyeceğiz. Türkiye'de çoğu şirket bankalara borçlanarak büyüme yolunu seçiyor ve sonrasında halka arzla borç kapama yoluna gidiyorlar. Bizim toplam kredi limitlerimizin yüzde 80'inden fazlası boş duruyor. Biz borçlanarak değil, halka arz olarak büyümek istiyoruz" dedi.



Yüksek kar marjımız devam edecek



Göktürk ayrıca, "2018 yılında yüzde 19,5 net kar marjına sahip olduklarını, yüzde 26'nın üzerinde bir FAVÖK marjı oluşturduklarını ve 65 yıllık aile tecrübesi ile bu şirketi yönettiklerini; halka arz ile birlikte şirketin güçlenecek olan işletme sermayesi sayesinde bu kar marjlarının devam ederek, pazar paylarının artacağına inandıklarını vurguladı.



Yatırımcıya sunulan büyümeye ortak olma fırsatı



Yükselen Çelik halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım'ın Genel Müdürü Metin Ayışık, halka arzlarda seçici olduklarını ve böylesi köklü bir aile şirketinin halka arzında konsorsiyum liderliği yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti. Ayışık, Borsa İstanbul'da yüzde 100 yerli sermayeli, büyüme planları ile ilgi çekecek bir şirketin halka arza gitmesinin pazara hareket getireceğine inandıklarını söyledi. Yükselen Çelik halka arzının, bu yılki en büyük halka arzlardan biri olduğuna vurgu yapan Ayışık, "Halka arz için kurulan konsorsiyum, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 kurumdan oluşuyor. Bu halka arzda yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı ise yüzde 40 olarak belirlendi. Halka arzın tamamı Yükselen Çelik'in büyüme planları doğrultusunda sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek. Yatırımcıyı korumak adına 30 gün süreyle geçerli olacak fiyat istikrarı fonu sonrasında bir yıl süreyle geçerli olan likidite sağlayıcılık işlemleri planlandı. Sabit fiyatla 7-8 Kasım'da talep toplanacak olup, Yükselen Çelik'in pay başına fiyatı 5,40 TL olarak belirlendi. Buna göre, halka arz büyüklüğü 69 milyon TL. Halka açıklık oranı ise yüzde 29,58 olacak. Bu süreçte en büyük temennimiz yatırımcıların demir çelik sektörünün katma değeri yüksek bölümündeki büyümeye ortak olabilmelerini sağlamak" dedi. Ayışık, halka arzın şu anda hem borçlanmadan büyümek isteyen şirketler hem de yatırımcılar için çok önemli bir araç olduğunu da sözlerine ekledi. - İSTANBUL