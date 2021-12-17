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Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek - Son Dakika

Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek

17.12.2021 16:33

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında imzalanan iş birliği kapsamında Sapanca Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşçılık atölyesi açıldı.

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında imzalanan iş birliği kapsamında Sapanca Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşçılık atölyesi açıldı.

SUBÜ bünyesinde faaliyet gösteren Sapanca Park Otel'de "Gelecek Atölyeleri" projesi kapsamında açılan mutfakta öğrencilerin aşçılık mesleğine hazırlanmasını öngören protokol, Sodexo Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Zeytinoğlu ve SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından imzalandı.

Zeytinoğlu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, şu anda 6'ncı okula destek olduklarını belirterek, "Türkiye'de iki misyonumuz var; sektörümüzdeki çalışan arkadaşlarımızın daha eğitimli olması ve kadın erkek eşitliği. Türkiye'de kadının ne kadar değerli olduğunu ve eğitimi ne kadar çok hak ettiğini iyi biliyoruz. Şirketimizde de bu bayrağı hep taşıyoruz." diye konuştu.

"Öğrencilerin arkasındayız"

Şimdiye kadar 4 meslek lisesi ve bir özel okula destek olduklarını anlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlk defa meslek yüksekokuluna geldik, keyifliyiz. Bütün öğrencilerimize buradan sesleniyorum, ekibimizle arkanızdayız. Alacağınız eğitimler, ilerideki stajlar... Soru işaretiniz olduğu, iş aradığınız zaman, biz her zaman arkanızdayız. Biz ulaşılabiliriz. Sorularınız, yardım isteklerinizde her zaman varız. Yeter ki siz burada aldığınız çok iyi eğitimi sahada daha ileriye götürün."

Zeytinoğlu, 6 senedir bu konuya çok emek verdiklerini dile getirerek, "Şunu gördüm sahada, gerçekten o kadar yetenekli aşçılar yetişebilir, o kadar yetenekli öğrenciler yetişebilir ki ama bunların formasyona ve sahayı görmeye ihtiyaçları var. Bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. O kadar gönülden çalışıyorlar ki biz de onların arkasındayız. Umarım her iki taraf da bu konuda katkı alır ve daha başarılı adımlar atarız." ifadelerini kullandı.

Gelecek Atölyeleri projesi ile Türkiye'de donanımlı aşçı sayısını artırmayı amaçladıklarını belirten Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"2016 yılından bu yana devam eden projemiz kapsamında İstanbul, İzmir ve Bursa'da toplam 5 okula 'Gelecek Atölyeleri' kurduk. Anlaşmalı olduğumuz okullarda kurduğumuz Sodexo mutfaklarıyla öğrencilerin sektörün gerektirdiği donanımlarla mezun olmalarını ve profesyonel mutfaklarda deneyim kazanmalarını amaçlıyoruz. Ayrıca bu sınıflara malzeme desteği de sağlıyoruz. Bu sınıflardan mezun olan öğrencilere staj imkanı sağlıyoruz. Stajdan sonra da çalışmak isteyen öğrencilerimizi Sodexo'da istihdam ediyoruz. Özetle bu projeyle bir atölyeden daha fazlasını hayata geçiriyoruz."

Zeytinoğlu, mutfak ekipmanları hediye ederek projeye katkıda bulunan Sodexo'nun çalıştığı markalardan Çolakoğlu yetkililerine de teşekkür etti.

"Gıda sektöründe yetişmiş insanların niteliği önemli"

Rektör Prof. Dr. Sarıbıyık, SUBÜ'nün, bilgiyi beceriyle bütünleştiren üniversite mottosuyla hareket ettiğini, öğrencileri bir dönem tam zamanlı iş yerlerine gönderdiklerini aktardı.

Öğrencilerin eğitim yıllarındayken iş tecrübesi kazanması ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yetişmelerini sağlamak için çalıştıklarını belirten Sarıbıyık, "Hedefimiz, nitelikli insan yetiştirebilmek çünkü insan faktörü son derece önemli. Nitelik olmadan nitelikli üretim olmaz. Nitelikli üretim olmadan da bunun kara, doğru bir hizmete dönüşmesi mümkün olmuyor. Dolayısıyla bunu elbirliğiyle Sodexo ile gerçekleştireceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

Sarıbıyık, bu tür projelerin sadece çalışacak nitelikli insan yetiştirmek anlamına gelmediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecekte içinizde bu alanlarda hizmet üretecek, firma kuracak, Ar-Ge yapacak olan kişiler de vardır. Tabii gıda sektörü çok kıymetli bir sektör. Direkt insana dokunan bir yönü olduğu için yetişmiş insanların niteliği önemli. Hassasiyetlerin olduğu yerde de mutlak surette nitelikli insan ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu ihtiyacın karşılanmasını inşallah sektörlerin temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceğiz."

Konuşmaların ardından Zeytinoğlu ve Sarıbıyık, "Gelecek Atölyesini" gezerek yetkililerden bilgi aldı, program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek
Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek
Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek
Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek
Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek

Üniversite, Sakarya, Türkiye, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek - Son Dakika
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