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Geleceğin aşçıları Yozgat'ta yetişiyor - Son Dakika

Geleceğin aşçıları Yozgat'ta yetişiyor

02.01.2022 10:25

Geleceğin aşçıları Yozgat'ta yetişiyor Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesinde sürdürerek geleceğin şefleri arasına girmeye hazırlanıyorlar.

Geleceğin aşçıları Yozgat'ta yetişiyor

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesinde sürdürerek geleceğin şefleri arasına girmeye hazırlanıyorlar.

Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı'nda ön lisans eğitimlerini sürdüren 90 öğrenci, başta zengin Türk mutfağı olmak üzere dünya mutfağının yanı sıra mutfak kültürü, pasta ve tatlı, gıda hijyeni, beslenme ve ziyafet servis yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyorlar.

Öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle geleceğin Türkiye'sinde ve uluslararası düzeyde söz sahibi olacak aşçılar arasında yer almayı hedefliyor. Öğrenciler okuldan mezun olduklarında uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekiplerinde, restoranların mutfak ve işletme bölümlerinde, yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda kolaylıkla iş bulabiliyor. Mezunlar isterlerse kendi iş yerlerini açma imkanı da buluyor.

Eğitimlerinde Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağının lezzetlerini de öğrendiklerini anlatan öğrencilerden Ayşenur Taştan, "Buraya aşçılık öğrenmeye geldim bu işte kendimi geliştirmek istiyorum çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada Meksika, Fransa gibi dünya mutfağını öğreniyorum hiç görmediğim lezzetleri burada tattım. Türk mutfağında ne kadar zengin çeşitlilik olduğunu gördüm pişirme ve doğrama tekniklerini en ince ayrıntısına kadar gördüm. İnşallah hocalarımız sayesinde kendimi daha da geliştireceğim. Okuldan mezun olduktan sonra istersek kendi iş yerimizi açabiliyoruz sertifikamız olduğu için ya da başka şehirlerde otellerde, restoranlarda çalışma imkanımız oluyor" dedi.

Öğrencilerden Kübra Şencan ise "Burada dünya ve Türk mutfaklarının her lezzetini detaylı bir şekilde hocalarımızdan öğreniyoruz. Bilgilerime bilgi katıyorum. Gün geçtikçe bu mesleğe sevgimiz artıyor. Geleceğin aşçıları burada çok güzel yetişiyor. Ayrıca buradan mezun olduktan sonra da her türlü iş imkanımız oluyor. Önü açık bir meslek" şeklinde konuştu.

Öğretim Görevlisi Soner Beşcanlar da, "2019 yılında aşçılık programlanınız kurulmasıyla Yozgat Bozok üniversitemizde ön lisans eğitimize başladık. Birinci sınıflarda 55 kişi ikinci sınıflarda 35 kişiyiz. Eğitimlerimizi hem teknik hem teorik hem de uygulamalı olarak yürütüyoruz. burada öğrencilerimize doğrama teknikleriyle başlayıp daha sonra pişirme yöntem ve tekniklerini gösteriyoruz. Daha sonra da hem dünya hem de Türk mutfağından yöresel ürünler sunuyoruz. Pastacılık, ikram hizmetlerini de tamamlayarak öğrencilerimizi donanımlı birer eleman olarak sektöre hazır hale getiriyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz hem otellerin hem de restoranların mutfak departmanlarında çok rahat iş bulabiliyorlar. Aynı zamanda ikram hizmetleri ve ulaştırma şirketlerinin de yiyecek-içecek hizmetleri alanında buradan mezun olan öğrencilerimiz tam donanımlı kapasiteyle çok rahat iş bulabilme imkanına sahip olabiliyorlar" ifadelerine yer verdi.

Geleceğin aşçıları Yozgat'ta yetişiyor
Geleceğin aşçıları Yozgat'ta yetişiyor
Geleceğin aşçıları Yozgat'ta yetişiyor

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Bozok Üniversitesi, Gastronomi, Yozgat, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin aşçıları Yozgat'ta yetişiyor - Son Dakika


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